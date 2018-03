Más de 8.500 personas visitan la exposición del payaso internacional Marcelino, en Huesca

4/03/2018 - 19:07

La exposición de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) sobre la estrella mundial de circo del siglo XX, Marcelino Orbés, natural de Jaca, ha cerrado sus puertas este domingo con la visita de más de 8.500 personas a lo largo de tres meses.

HUESCA, 4 (EUROPA PRESS)

Marceline, como se le conoció internacionalmente, dejó su estela entre profesionales de renombre como Chaplin o Buster Keaton pero, a diferencia de ellos, su memoria no había formado parte de la historia reciente. Por ello, la DPH se sintió "en la responsabilidad de encabezar un proyecto para sacar la figura de Marcelino del olvido", según ha explicado la responsable de Cultura, Berta Fernández.

El balance de visitantes demuestra el interés que ha suscitado este payaso al que el público ha podido acercarse con unas 300 obras entre documentos, fotografías, carteles, postales, revistas y libros. Muchas de las piezas han sido cedidas por instituciones como la Society for Theatre Research de Londres, The British Library Road o el archivo de la New York Public Library for the Performing Arts.

Asimismo, Fernández ha destacado que la exposición pone el acento en "la importancia de haber recuperado el lugar que le corresponde en la memoria colectiva y desde diferentes ángulos, tanto en la parte artística, pero también en lo académico y puramente cultural".

Los comisarios de la muestra han sido Jesús Bosque y Víctor Casanova, para quienes "una de las características más llamativas es la diversidad de lecturas". Según ha afirmado Bosque, "muchas exposiciones acaban interesando solo a profesionales y expertos, pero con Marcelino hemos sabido llegar a todo el mundo, desde el público infantil hasta visitantes adultos que encuentran una lectura más profunda".

"Hemos tenido gente relacionada con el circo y el clown que han venido desde fuera de Huesca, muchos han repetido porque había contenidos que querían volver a ver o leer y niños que han conocido la muestra a través de las actividades y luego han vuelto con su familia", ha destacado el comisario.

CIFRAS RÉCORD

Marcelino se convirtió en un fenómeno de masas en un periodo histórico de grandes cambios como fue el final del siglo XIX y el comienzo del XX, por lo que los organizadores de la muestra quisieron abarcar el contexto sociocultural de la época. Los diferentes espacios creados en la sala han ayudado a hacerse una idea más completa de la época y de la persona que emigró de Jaca para acabar llenando teatros en Nueva York.

Para complementar la muestra, se ha desarrollado un programa complementario que ha permitido conocer mejor la figura y la vida del payaso. Las actividades didácticas se han llevado a cabo con centros escolares de la provincia, especialmente con cursos de educación infantil y primaria, si bien en esta muestra ha habido un incremento de los grupos de secundaria, que han valorado como muy positiva la visita.

Además de los talleres con familias y las visitas guiadas de los fines de semana, la DPH ha destacado la presencia de visitantes de nuevos colectivos del mundo de las entidades sociales. Del total de 8.527 visitantes al programa, más de 2.000 personas han conocido al payaso Marcelino a través de estas actividades en los tres meses que ha estado la exposición en Huesca.

En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca, también se ha desarrollado un ciclo de cuatro películas alrededor de la figura del cómico y del mundo del circo en general. Asimismo, también tuvo lugar un completo programa que se desarrolló con el Ayuntamiento de Jaca (Huesca).

La sala de exposiciones de la diputación retoma la actividad este miércoles con el trabajo fotográfico 'La Vida' de Gervasio Sánchez, testigo en primera línea de los conflictos en el mundo durante las tres últimas décadas, y que servirá como antesala al Congreso de Periodismo Digital.