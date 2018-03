El acusado de violar a una mujer lo niega y dice que le ha "buscado la ruina" y la víctima pide "justicia: no es no"

5/03/2018 - 12:48

El acusado de forzar a una mujer a mantener relaciones sexuales con él en su casa de Pesués (Val de San Vicente) ha negado este lunes los hechos en el juicio, en el que ha asegurado que "todo es mentira" y la ha culpado de haberle "buscado la ruina".

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

Tras el hombre, que ha manifestado que se quedó "de piedra" cuando le denunciaron por la supuesta agresión, ocurrida el 30 de enero de 2016, ha declarado la víctima, que ha aseverado por su parte que por más que se negó no consiguió evitar que la "violara".

"Aquello no era un hombre, era un monstruo", ha comentado al respecto, y antes de pedir "que se haga justicia" y que el procesado "pague por lo que ha hecho", porque "no es no", ha sentenciado.

(Habrá ampliación)