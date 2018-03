Logroño acoge este fin de semana la gran final de 'First Lego League' que contará con 700 participantes

5/03/2018 - 12:45

Logroño acoge este fin de semana la gran final de 'First Lego League' que contará con 700 participantes. Se trata de una gran fiesta, que se desarrollará en el colegio 'Maristas', en la que ciencia y la tecnología serán las grandes protagonistas.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

Está organizada por la Fundación Riojana para la Innovación en colaboración con Federación de Empresarios de La Rioja y la Fundación Scientia. La iniciativa ha sido presentada por la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, por el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, y el director de la Fundación Riojana para la Innovación, Enrique Pelegrín.

La consejera ha destacado que se trata de la segunda ocasión en la que Logroño acoge esta final, algo que ha dicho es un "honor". Ha resaltado que se congregarán más de 2.000 personas, convirtiendo a La Rioja "en el epicentro de un evento que tiene mucha repercusión".

González Menorca ha incidido en que se trata de "acercar la ciencia y la tecnología a los más jóvenes", algo que también ha subrayado García-Calzada, quien además ha apuntado que con el evento también "se quiere procurar vocaciones en ingenierías, en ramas científicas", así como lograr "futuros empresarios".

"La ciencia y la robótica ha llegado para quedarse y por ello se van a necesitar profesionales", ha indicado para a continuación señalar que es algo que quiere despertarse con esta final, que va a ser "una gran fiesta de la tecnología y la ciencia".

Pelegrín, por su parte, ha recordado que desde su entidad se busca también formar a "futuros innovadores". En este punto, ha recordado que este encuentro se desarrolla en colaboración de la Fundación Scientia, entidad sin ánimo de lucro que organiza desde hace doce años First Lego League en España y cuenta con el apoyo de sus colaboradores, LEGO Education Robotix, Fundación Princesa de Girona, el Grupo Suez y la Fundación Aquae, así como también el colegio San José Hermanos Maristas y Gobierno de La Rioja, EMESA, ESCALA, Peñaclara y Confederación Hidrográfica del Ebro como patrocinadores.

PROCESO

En esta edición de FIRST LEGO League, la duodécima que se desarrolla en España, se han celebrado 33 torneos clasificatorios en 25 ciudades que han contado con la participación de más de 15.000 jóvenes y más de 2.700 voluntarios. Entre ellos, figura el torneo FLL La Rioja, que tuvo lugar el sábado 3 de febrero y que contó con la participación de más de 500 estudiantes y más de 150 voluntarios.

Durante tres meses, más de 15.000 jóvenes de entre 6 y 16 años han trabajado para preparar el desafío de la temporada, que se denomina Hydro Dynamics y se centra en el ciclo humano del agua. De los 1.900 equipos que han participado este año, 55 equipos de FLL (el programa para jóvenes de 10 a 16 años) y 24 equipos FLL Junior (el programa para niños de 6 a 9 años) participarán en la Gran Final, donde presentarán sus proyectos científicos y pondrán a prueba el diseño, construcción y programación de sus robots.

La representación riojana correrá a cargo de dos equipos FLL: CIA Compañía de Ingenieros Adolescentes del colegio Compañía de María de Logroño y Los Acuáticos del colegio San Lorenzo de Ezcaray. Ambos se clasificaron para la Gran Final en el Torneo Clasificatorio FLL La Rioja junto al equipo GRAT-Anunciata del colegio La Anunciata de Tudela. También participarán cinco equipos FLL Júnior del colegio San Prudencio de Albelda de Iregua. Se entregarán 25 premios para mayores y 25 para juniors, y se posibilitará acudir a las diferentes finales que se desarrollarán en Estados Unidos, Hungría y Estonia.

FIRST LEGO League es un programa internacional que tiene por objeto fomentar la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de una manera atractiva y emocionante. Para ello, utiliza desafíos temáticos orientados a jóvenes estudiantes. El reto de esta temporada, HYDRO DYNAMICS, incide en el ciclo humano del agua, es decir, en cómo los seres humanos encuentran, transportan, utilizan y desechan el agua.

Los participantes llevan trabajando desde el principio del curso escolar en tres ámbitos: la elaboración de un proyecto científico que aporte una solución innovadora a un problema real relacionado con el desafío, el diseño, construcción y programación de robots capaces de realizar de forma autónoma una serie de misiones en un tiempo limitado y la presentación de cómo han integrado en el desarrollo de estos trabajos los valores FIRST LEGO League, que inciden en la competición amistosa, el trabajo en equipo, la cortesía profesional. Sus propuestas, mejoradas tras los torneos clasificatorios, se darán a conocer en la Gran Final de este fin de semana.

EL PROGRAMA

La Gran Final First Lego League se desarrollará por primera vez en dos días. El sábado arrancará a las 10,00 horas con la ceremonia de inauguración y se prolongará hasta las 19,00 horas. El domingo comenzará a las 10,00 horas y concluirá a las 13,30 horas tras la ceremonia de clausura y entrega de premios. En estas dos jornadas está prevista la presentación de un total de 189 trabajos, el desarrollo de 220 partidas del robot y la concurrencia de más de 2.000 personas. La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo. Toda la información está a disposición pública en la página web www.fllgranfinal.org.

El encuentro incluirá un programa de actividades paralelas centradas en la gestión del agua y la robótica educativa. Estas propuestas correrán a cargo de la Escuela del Agua, institución formativa promovida por el grupo empresarial especializado en recuperación y protección de recursos Suez; LEGO Education ROBOTIX, firma orientada al desarrollo de soluciones de aprendizaje basadas en la robótica, y la Confederación Hidrográfica del Ebro, institución pública cuya cometido es la gestión de la cuenca del río Ebro.

La Fundación Riojana para la Innovación es una entidad sin ánimo de lucro integrada por 41 instituciones y empresas comprometidas con la innovación. Su objetivo primordial es promover la cultura de la innovación como instrumento fundamental para impulsar el desarrollo social y económico en La Rioja. En este contexto, se enmarca su apuesta por la FIRST LEGO League como un instrumento muy eficaz para promover el interés por la innovación, la ciencia y la tecnología entre los más jóvenes.

FIRST LEGO League está impulsado en España por Fundación Scientia, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores de la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En asociación con FIRST y LEGO, Fundación Scientia organiza desde 2006 FIRST LEGO League y desde 2011 FIRST LEGO League Junior.