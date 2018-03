CCOO moviliza mañana a los funcionarios de Justicia para reclamar la negociación colectiva

5/03/2018 - 12:59

El sindicato CCOO moviliza mañana martes a los funcionarios de Justicia, a partir de las 12.30 horas, en las diferentes sedes repartidas por todo el país ante la "inaceptable actitud del Ministerio negando la negociación colectiva".

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

En Valladolid, la concentración de delegados y trabajadores se llevará a cabo en las sedes de la calle Angustias, 40-44, y en la de la calle Nicolás Salmerón, 5.

Esta protesta, basada en la falta de negociación y la desigualdad de salarios, pretende reconducir la actitud del Ministerio, que a día de hoy "muestra un total desinterés por los trabajadores de su ámbito y que abarca a muchas comunidades autónomas y provincias".

La organización sindical convocante, a través de un comunicado recogido por Europa Press, acusad al departamento de Rafael Catalá de negarse a abordar cualquier solución.

DIFERENCIAS DE 600 EUROS

"Su proceder es una total vergüenza, y demuestra el absoluto desinterés por sus funcionarios, a los que no les da medios para trabajar, no soluciona los importantes fallos en la implantación de las nuevas tecnologías, no adecua las funciones con las mismas, incumple el acuerdo firmado por el propio ministro, y siendo como somos cuerpos nacionales niega unas retribuciones dignas -las percibidas por este ámbito son muy inferiores al resto de compañeros de justicia, hasta 600 euros con relación a lo que perciben en algunas comunidades con la Justicia transferida", critica CC.OO.

Por este motivo, CCOO exige al ministro de Justicia salarios dignos y soluciones mediante una recogida de firmas que se entregarán este martes al propio Catalá.