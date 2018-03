Fernández pide sensibilidad a las Cortes para desconvocar las comisiones del 8 de marzo a las que Podemos no asistirá

5/03/2018 - 13:35

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Pablo Fernández, ha apelado este lunes a la sensibilidad de las Cortes de Castilla y León para que se desconvoquen las comisiones previstas para el próximo jueves, 8 de marzo, cuando está previsto una huelga de las féminas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Pablo Fernández ha confirmado que, de seguir adelante el calendario de comisiones previsto --en principio la del HUBU y se podría convocar una de Familia--, las procuradoras de Podemos no acudirán a ninguna de las sesiones del día 8 de marzo en cumplimiento de su derecho a secundar la huelga, a pesar de que el letrado mayor del Parlamento ya explicó el pasado viernes, cuando se trató este asunto en la Junta de Portavoces, que las parlamentarias no tienen estatus de trabajador propiamente dicho por lo que no podrían secundar el paro.

Fernández ha rechazado este tipo de "discusiones jurídico-técnicas" para reivindicar el derecho de las seis procuradoras de Podemos a secundar la huelga en un día "tan importante" en el que, según ha explicado, se puede aprovechar el ámbito político para dar una mayor visibilidad de la situación y poder concienciar a la sociedad de que si las mujeres paran "se para el mundo" y de que si las castellanoleonesas paran "los gobiernos caen".

"Sobran los motivos", ha defendido Pablo Fernández en su petición a las Cortes de que tengan "altura de miras" y permitan ejercer el derecho de todas las procuradoras a secundar una huelga "tan necesaria e imprescindible" para el progreso de la sociedad. En este sentido, ha reconocido la "sensibilidad" y el "decoro" del presidente de la Comisión de Investigación sobre las cajas de ahorros, Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, de cambiar la reunión prevista también para ese jueves.

Para Pablo Fernández es "muy sintomático" que desde las Cortes se pongan "tantas trabas" al ejercicio de huelga y ha "rogado" que de salir adelante la comisión del HUBU del día 8 se pueda cambiar al interviniente ya que se trataría, precisamente, de uno de la lista de Podemos cuya portavoz no estará en la sesión.

Dicho esto, el portavoz de la formación morada ha abogado por llevar la reivindicación del 8 de marzo el resto de los días del año en los que hay que hacer "los esfuerzos necesarios" para cambiar una situación "injustificable", en referencia a la "discriminación atroz" que sufre media parte de la población en pleno siglo XXI por el mero hecho de ser mujeres.