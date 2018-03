PSOE, Ahora Murcia, Cambiemos y concejal Trigueros firman moción de censura y piden a Cs "coherencia"

5/03/2018 - 13:44

Los 13 concejales del PSOE, Ahora Murcia, Cambiemos y el edil no adscrito Javier Trigueros han firmado la moción de censura contra el alcalde del municipio, José Ballesta, y su equipo de Gobierno porque "las palabras de Roque Ortiz en aquella reunión evidenciaron la forma de funcionar del PP durante estos casi 23 años de gobierno" y piden a Cs "coherencia" para dar lugar a un cambio de gobierno.

MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Aseguran que la dimisión de Roque Ortiz no es suficiente, "el problema no lo empezó ni termina con Roque Ortiz", ha enfatizado la portavoz socialista, Susana Hernández, "y ante esta situación hemos tenido capacidad de llegar a acuerdos porque hemos antepuestos los intereses de los murcianos, que merecen un gobierno honrado".

Tras presentar el escrito de moción de censura ante el secretario del Pleno, los concejales han invitado a Ciudadanos a que plasme su firma en el documento, pidiendo a sus cuatro ediles que "dejen de engañar a los ciudadanos de Murcia y que, por una vez, sus palabras y hechos vayan de la mano".

"Ciudadanos, con su postura y su voto, son los responsables de que estas prácticas corruptas sigan en este Ayuntamiento", ha acentuado Susana Hernández. Y es que "si una denuncia la corrupción del PP, tiene que hacer lo posible para que ésta salga del Ayuntamiento", ha remarcado la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales.

En un contacto con los medios, Morales ha explicado que sus tres concejales han firmando la propuesta de moción de censura "por coherencia", ha hablado de la necesidad de una regeneración democrática dentro del Consistorio, afirmando que "los vecinos necesitan nuevas formas de gobernar".

El tiempo nos ha dado la razón, ha añadido, "el gobierno del PP está agotado" y "entendemos que hay tiempo para realizar este cambio de gobierno, hay una posibilidad de abrir puertas y ventanas y desbancar al PP", pues la situación, tras las declaraciones del ex edil Roque Ortiz, se ha hecho "insostenible".

"No se puede consentir que un miembro del PP haya reconocido en público las supuestas prácticas corruptas, de compra de votos a cambio de favores y que ese gobierno, del PP, siga como si no hubiera ocurrido nada", ha defendido Morales, quien ha mostrado su preocupación de cara a las próximas elecciones, porque con la confesión pública de Roque Ortiz, "es preocupante que el PP siga en el poder antes de que lleguen esas elecciones".

Desde Cambiemos Murcia, su portavoz Nacho Tornel ha insistido en la "contradicción" de Cs, "un partido que propugna la transparencia y el cambio de Gobierno, pero cuando hay que dar el paso, se queda atrás, consciente de con ello impide poner en el banquillo al PP y tantos indicios de mal gobierno".

El concejal no adscrito Javier Trigueros ha asegurado que con la dimisión de Roque Ortiz "no se ha resuelto nada", hay que ser coherentes, "las palabras deben ir seguidas de hechos y debemos devolver a la ciudadanía esa transparencia y esa necesidad de confiar en las instituciones".

La moción de censura está encabezada por el Grupo Socialista por ser el mayoritario en la oposición, y para que pueda ser presentada en el Pleno se necesita la firma de 15 de los 29 concejales. Hasta el momento, la han firmado 13 ediles, "siendo imprescindible que los concejales de Cs plasmen su firma para poder, incluso, debatir la moción de censura".

Susana Hernández ha destacado, en este sentido, la "ambigüedad" de la formación naranja, "hace unos días dijeron que no firmarían la moción de censura pero hemos insistido porque después del NO, han vuelto a verbalizar que el PP no tiene prácticas adecuadas en el Ayuntamiento, hablan de prácticas corruptas y achacan al PP que no está funcionando correctamente el Ayuntamiento".

Ante estas cuestiones, ha aseverado la portavoz socialista, "una persona coherente, lo siguiente que hace es firmar la moción de censura".