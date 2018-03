Sucesos.-Zoido dice que la búsqueda de Gabriel se amplía a radio de 12 kilómetros para revisar cortijos o pozos

5/03/2018 - 13:48

La Guardia Civil pide prudencia tras hallar ADN del niño en una camiseta

GUADALAJARA/ALMERÍA/MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado que en la búsqueda del menor desaparecido el pasado martes en Níjar (Almería) las unidades de la Guardia Civil han ampliado a un radio de 12 kilómetros la exploración a fin de "revisar de forma más técnica y selectiva puntos críticos", donde hay "cortijos abandonados, pozos, balsas u otras instalaciones".

Así lo ha explicado el ministro de Interior, a preguntas de los medios este lunes en Guadalajara, donde ha recordado que otra de las líneas de búsqueda se centra en un perímetro de seis kilómetros, que hasta ahora se ha revisado, pero centrándose en "determinadas" zonas.

Zoido ha explicado que los estudios de criminalística realizados en Madrid a la camiseta hallada el sábado contiene restos de ADN que "sin duda alguna" son del menor desaparecido el martes y que, por tanto, se ha concluido que esta prenda es "suya". Tras hablar con los padres, el propio ministro adelantó esta información en su cuenta de Twitter.

El titular del Interior se ha remitido al secreto de sumario para evitar pronunciarse, a preguntas de la prensa, sobre si en la camiseta se han encontrado restos de ADN de otras personas.

"Vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco e ilusión, en el mismo orden que se ha venido investigando desde el primer momento con la obsesión de que la felicidad vuelva a esa casa y podamos encontrar sano y salvo a Gabriel", ha manifestado Zoido, que ha querido mostrar su agradecimiento a las personas que participan en la búsqueda del menor desaparecido.

Desde Níjar (Almería), el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, David Domínguez, ha señalado que la búsqueda sobre el terreno se mantiene en un radio de seis kilómetros "como en estos días atrás" mientras que en "lugares selectos" se ha ampliado hasta en 12 kilómetros.

LA GUARDIA CIVIL PIDE PRUDENCIA

En la jornada de este lunes participan medio centenar de voluntarios y unos 200 profesionales del Instituto Armado, Policía Local, Protección Civil y otros cuerpos como bomberos, de forma voluntaria. El portavoz se ha mostrado prudente sobre los datos que han trascendido de la investigación después de los resultados obtenidos por Criminalística sobre la camiseta encontrada por el padre de Gabriel con ADN del menor.

En este sentido, ha indicado que la zona de la depuradora de Las Negras, cercana al espacio donde se halló la prenda, sigue bajo exploración pese a que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) dieron por finalizada la exploración del embalse.

"La búsqueda se mantiene como días atrás, volverán a pasar los perros y las patrullas de seguridad ciudadana, no se descarta nada", ha explicado el portavoz, quien ha asegurado que la Benemérita no va a "descartar ningún esfuerzo aunque haya que mirar tres veces en el mismo sitio", aunque se han concentrado esfuerzos en puntos concretos de "peor accesibilidad" como "cuevas, pozos" y otros espacios en los que haya "probabilidad de que esté ahí y no lo hayan visto".

Tras confirmar que las malas condiciones meteorológicas que acompañan la búsqueda desde el pasado miércoles hacen imposible emplear durante la jornada medios aéreos, Domínguez ha recalcado que el deseo de la Guardia Civil es que el niño "aparezca bien y lo antes posible". "Para nosotros es negativo cada minuto que pasa", ha apostillado el portavoz.

AGRADECIMIENTOS DEL MINISTRO

El ministro ha hecho extensivo su agradecimiento tanto a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que investigan los sucedido, como a los vecinos de Níjar de Almería y de otras ciudades y provincias limítrofes que han estado colaborando este fin de semana.

"Hoy, al ser día laborable, hay menos voluntarios pero se han incorporado de forma importante bomberos, policías locales y voluntarios de protección civil y emergencias de otras localidades. A todos ellos agradecerles el trabajo coordinado para encontrar cuanto antes a Gabriel", ha señalado.

Zoido ha pedido comprensión y ha mandado su afecto a Patricia y Ángel, padres del menor, y al resto de familiares y amigos, "porque, sin duda alguna, los españoles pueden saber los momentos difíciles por los que atraviesan". También ha mostrado su agradecimiento "sincero" a los medios de comunicación, que informan con "respeto", toda vez que hay secreto de sumario sobre el caso.

"No se hacen eco de ningún tipo de bulo, que han podido erradicarse desde primer momento para no perturbar el buen fin de la investigación", ha insistido el ministro.