Desestimado el recurso de queja del PP-A por la inadmisión de su recusación en las transferencias de IDEA

La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de queja promovido por el PP andaluz contra una providencia previa que resolvía la inadmisión de un recurso de apelación promovido por el partido, contra la decisión previa del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla de no admitir a trámite el incidente de recusación de los populares en la investigación de las transferencias recibidas por la agencia IDEA procedentes de la Consejería de Empleo o Innovación a través de un programa distinto al 31L.

A través de un auto fechado el pasado 21 de febrero y recogido por Europa Press, la Audiencia Provincial analiza el recurso de queja interpuesto por el PP de Andalucía, contra la providencia de fecha 12 de diciembre de 2017 en la que la titular del Juzgado de Instrucción número seis, María Núñez Bolaños, decidió no admitir a trámite el recurso de apelación que había formulado dicho partido contra su decisión previa de inadmitir igualmente el incidente de recusación planteado en la causa abierta para investigar las transferencias de financiación recibidas por la agencia pública IDEA.

Este incidente de recusación del PP andaluz se dirigía contra la juez María Núñez Bolaños avisando, entre otros motivos, de que una cuñada de la magistrada trabaja en IDEA, aunque distintas fuentes consultadas por Europa Press, entre ellas de la propia agencia, indicaban que la misma "nunca" gestionó las transferencias de financiación.

El PP, en cualquier caso, detectaba que ante esta situación, la juez incurría en una "causa de abstención", señalando el parentesco motivado por el desempeño profesional de su cuñada y el hecho de tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".

A la hora de no admitir este incidente de recusación del PP andaluz, la juez instructora exponía que, de acuerdo con el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el PP-A "carece de facultades para interponer este incidente al no ser parte del procedimiento al que se refiere", en relación a las diligencias previas relativas a las transferencias de financiación en favor de IDEA.

PENDIENTES DE LA IMPUGNACIÓN DE LA FIANZA

Previamente, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción había pedido inadmitir el incidente de recusación, esgrimiendo que el PP-A "aún no es parte en el procedimiento" al estar pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviese su recurso contra la decisión de la juez instructora de confirmar la fianza impuesta de 30.000 euros, para poder ejercer la acusación popular.

De cualquier manera, después de que la juez instructora no admitiese a trámite ni el incidente de recusación ni el posterior recurso de apelación del PP andaluz, la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de queja promovido ante dicha instancia por los populares.

Según precisa el tribunal en su auto de fecha 21 de febrero, conforme al artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de queja "podrá interponerse contra todos los autos no apelables del juez y contra las resoluciones en que se denegase la admisión a trámite del recurso de apelación".

A tal efecto, concreta la Audiencia que "la queja interpuesta por la representación del Partido Popular de Andalucía viene referida a esta segunda posibilidad, puesto que lo recurrido es la providencia por la que se inadmitió un recurso de apelación interpuesto contra la decisión judicial anterior por la que se había rechazado iniciar el trámite de recusación instada".

LA AUDIENCIA AVALA LA INADMISIÓN

La Audiencia recuerda además que "el argumento sustentado para rechazar la admisión del recurso es que no siendo parte en las diligencias la acusación ejercida por el Partido Popular, carecía de legitimidad para recurrir la decisión de no admisión del incidente de recusación", una decisión que "el Ministerio Fiscal apoya", según rememora también la Audiencia Provincial.

Y tras indicar que este auto resuelve "una cuestión de carácter estrictamente procesal o formal, que no de fondo", la Audiencia zanja que "en estos momentos, la queja interpuesta no puede prosperar", ya que "la decisión de no admitir a trámite un recurso de apelación contra la negativa a la apertura de un incidente de recusación resulta coherente con la posición procesal en que se encuentra la recurrente, a quien formalmente no se le ha tenido como parte hasta la fecha en la causa, por lo que sólo cabe resolver en consecuencia".