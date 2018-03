Los diputados no pueden estar en consejos de administración de empresas públicas porque es "ilegal"

5/03/2018 - 14:37

El Gobierno trabaja en una "alternativa legal" que Revilla se compromete a remitir al Parlamento en 15 días

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha explicado este lunes en el Pleno del Parlamento que "no se puede aplicar estrictamente" el acuerdo que instaba al Gobierno a incluir a los grupos parlamentarios en los consejos de administración de las empresas públicas, ya que según los servicios jurídicos es "ilegal", y se ha comprometido a que el Gobierno remitirá en 15 días a la Cámara una "alternativa legal".

Revilla ha explicado que el Consejo de Gobierno está estudiando crear un órgano como el del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) donde los grupos parlamentarios puedan fiscalizar los asuntos a tratar por el consejo de administración de cada empresa pública.

"Lo podemos negociar perfectamente", ha dicho el presidente en respuesta a una pregunta de Podemos, que le ha reprochado el retraso de un año en el cumplimiento del compromiso de incorporar a los grupos parlamentarios a los consejos de administración de las empresas.

Revilla ha explicado que el acuerdo presenta "fallos importantes en los que no habíamos caído nadie", "problemas legales importantes" que el Gobierno no puede alterar, ha dicho.

Así, ha señalado que la norma que regula las incompatibilidades de los diputados establece que éstos no pueden pertenecer, "cobren o no", al consejo de administración de una empresa pública. Además, el acuerdo incluye también fundaciones, sin caer en la cuenta de que algunas de estas entidades no son propiamente del Gobierno y tienen también participación de otros entes.

El presidente ha añadido que "nadie está más interesado que este Gobierno en que haya una transparencia total y absoluta". "Ninguna pega a que lo vean todo", ha replicado al podemita José Ramón Blanco, que ha cuestionado la transparencia del bipartito. Revilla, por su parte, le ha rebatido con una estadística publicada este lunes, que sitúa al Gobierno de Cantabria como el tercero más transparente después de País Vasco y Navarra.

PLAN ESTRATÉGICO

También a preguntas del mismo diputado de Podemos, el consejero de Industria, Francisco Martín, ha explicado que la redacción del documento base del plan estratégico de Cantabria se adjudicó en noviembre de 2017 por 36.000 euros, después de que se licitara en 60.000 euros y tres de las seis empresas que concurrieron al procedimiento ofertaran por debajo de los 35.000 euros, por lo que en su opinión es un precio "bastante ajustado a la oferta".

En respuesta a Blanco, que ha criticado que el Gobierno se gaste lo mismo en el merchandising del Año Jubilar Lebaniego que en el plan estratégico de Cantabria, el consejero ha recalcado que "el futuro de Cantabria no depende de ningún plan, sino de los cántabros", de lo que hagan los empresarios cántabros y los políticos cántabros, o de cómo atiendan desde Madrid las necesidades de la región, "no de lo que pongamos por escrito, que no dejará de ser una guía", ha dicho.