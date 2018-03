Podemos acoge con "escepticismo" que sánchez se abra a exigir a rajoy someterse a una cuestión de confianza

5/03/2018 - 14:17

La dirección nacional de Podemos acogió este lunes con "escepticismo" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se haya mostrado proclive a reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento si no logra aprobar los Presupuestos de 2018.

Así se pronunció la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos Noelia Vera, tras la reunión del Consejo de Coordinación de la formación morada, al valorar las palabras del líder del PSOE en las que reclamó a Rajoy que si no logra una mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se someta a una cuestión de confianza y en caso de que los diputados no se la otorguen que asuma responsabilidades. Aunque Sánchez no descarta otras opciones, ha reiterado, respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura contra Rajoy, que "los números no dan".

Desde las filas de Podemos no entienden el "juego" de Pedro Sánchez ni dónde le van a llevar los "movimientos" que está dando y Vera le recordó que "no es momento de competir ni de juego electoral" con Podemos.

Subrayó que escucharán con detalle las palabras que pronunció hoy Sánchez en la sde del PSOE de Madrid, dado que las respectivas Ejecutivas se reunieron en horas similares, y afirmó que desde Podemos "cogen con escepticismo" las intenciones de Sánchez. "Ya lo ha prometido demasiadas veces y demasiadas veces se ha demostrado que era un fraude", sostuvo Noelia Vera, que rechazó de plano "apoyar más palabras huecas y promesas que no llevan a ninguna parte".

Subrayó que "está en su mano" presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, una apuesta que desde Unidos Podemos apoyarían, y dijo que "es momento de ser consecuentes". Tachó, además, de "oportunismo" del PSOE que presente iniciativas parlamentarias similares a las de Unidos Podemos, como en los asuntos de brecha salarial y pensiones, y animó a Sánchez a sumarse a la voluntad de Podemos de "echar a Rajoy" del Gobierno español.

