Podemos considera "insuficiente" la modificación de la Ley contra violencia de género y presenta enmienda a la totalidad

5/03/2018 - 14:55

La secretaria de Feminismos de Podemos Andalucía, Rocío Medina, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una enmienda a la totalidad a la propuesta de modificación de la Ley contra la violencia de género que ha planteado el Gobierno andaluz porque, a su juicio, es "absolutamente insuficiente". El debate de totalidad de la propuesta de modificación en cuestión será acogido por el Parlamento de Andalucía este martes.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa este lunes en Sevilla, Medina ha afirmado que la propuesta realizada por el Gobierno andaluz para modificar la ley en cuestión "no está incorporando las demandas del movimiento feminista ni la demanda de denominaciones en torno a nuevos ejes de diferenciación de tipo de delitos que se recogen bajo la violencia machista". Tampoco aparecen, según ha asegurado, las conclusiones del pacto nacional en materia de violencia de género.

"No se recogen las propuestas del pacto estatal, esto es sorprendente y nos preocupa porque fue Andalucía la comunidad que lanzó la idea del pacto", ha dicho. Medina ha explicado que desde su formación se ha planteado que el pacto nacional sigue siendo "insuficiente" pero sí "reconoce algunos avances mínimos" que no son recogidos por la modificación de la ley planteada por la Junta.

"El texto del Gobierno andaluz está redactado previamente al pacto y pone sobre la mesa una insuficiencia y una caducidad", ha añadido.

Además, para Medina, el texto propuesto es "una falta de respeto" para el movimiento feminista y los "hitos históricos" que ha logrado desde su surgimiento dando visibilidad a las demandas del feminismo tanto a nivel nacional como internacional.

También, ha criticado que la propuesta de la Junta "no incluye las obligaciones que postula el convenio de Estambul" que son "fundamentales", por lo que "es un texto que no está a la altura de los cambios sociales y políticos que está planteando el feminismo".

Con todo, ha argumentado que "no es necesario solo la modificación del texto de la ley" sino que "es necesario una nueva ley" porque lo que hay ahora está "afectando a denominaciones fundamentales, a conceptos, a medidas de protección y sobre todo al enfoque integral a partir de la cual se entiende la problemática de las violencias machistas".

En esta línea, ha lamentado que la "judicialización" sea la "estrategia única y preferente" que "no va a aportar soluciones a largo plazo" y que "no puede combatir el machismo como estructura social". "Es machismo más complejo y necesita de estrategias de corte preventivo", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que para abarcar la problemática son vitales "estrategias preventivas y no solo punitivas" como son, según ha dicho, las soluciones que priman en la actualidad.

Medina ha insistido en que "hay que partir por asumir el concepto clave de violencias machistas". "Es un cambio importante y muy necesario porque trasciende la idea de violencia de género que se nos ha quedado reducida y demasiado estrecha para explicar el problema de violencia machista que acontece en la sociedad", ha explicado.

También ha abogado por un "cambio" sobre el paradigma para que se contemple que las mujeres sufren violencia machista por parte de hombres porque estos "desean mantener sus privilegios otorgados históricamente por el hecho de serlo".

"El problema de raíz no es ser mujer, es la construcción de una masculinidad hegemónica vinculada a los privilegios históricos del hombre", ha dicho, al tiempo que ha apostado por la implementación de políticas educativas y preventivas que puedan afrontar "la construcción de esa masculinidad que tiene una base sexista y que se manifiesta con diferentes formas de violencia".

En este punto ha propuesto a la Junta de Andalucía que cree programas educativos sobre igualdad para, por un lado, hombres que quieran formarse en esta materia y, por otro, para agresores o potenciales agresores.

TÉRMINO FEMINISTA EN EL NOMBRE DE LA LEY

Por otro lado, la enmienda de Podemos propone, según ha expuesto Medina, un cambio de nombre para que la ley pase a llamarse 'Ley de medidas de protección y prevención integral feminista contra la violencia machista' porque el concepto "feminista" es "fundamental" para "reconocer todos los avances históricos" del movimientos.

Además, ha destacado el objetivo de su propuesta para aplicar medidas de "prevención y educativas" y no de carácter "punitivo y judicial".

Medina ha explicado que otra de las propuestas de Podemos es "superar las denuncias y las resoluciones judiciales" como mecanismo "único" y "absolutamente preferente" para el acceso a recursos y a una atención integral por parte de las mujeres.

"No podemos esperar a que haya resolución judicial para que muchas mujeres activen dispositivos", ha afirmado, al tiempo que ha sugerido la creación de un organismo para "acreditar la situación de víctima de violencia machista" y se posibilitase así el acceso a recursos y protección de una manera más sencilla".

También ha instado a la Junta a "garantizar" el sistema público de protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género. "La capacidad de la Junta le obliga a tener que garantizar el acceso a los derechos de estas mujeres y no puede excusarse en una falta de financiación, ni en cortes de suministro", ha explicado, al tiempo que ha pedido al Gobierno andaluz que haya atención a las mujeres en centros locales y que si los ayuntamientos no pueden hacerse cargo, asuma ese cargo la Junta.

Por último, en lo que se refiere a la huelga de 24 horas planteada para el próximo 8 de marzo por los movimientos feministas, Medina ha dicho que desde Podemos Andalucía se ofrecerá su apoyo y acompañamiento.

"Nos colocamos a disposición de las demandas de los movimientos sociales, en este caso, del movimiento feminista". Así, ha explicado que entre los gestos de apoyo su partido hará que la quita de sueldo que se realizaría a las trabajadoras que decidan hacer huelga, se done para las causas que el movimiento feminista está llevando a cabo.