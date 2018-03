Montero critica que Rajoy "no tiene interés" en la reforma de la financiación y espera que Cs se sume al acuerdo andaluz

5/03/2018 - 14:59

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no tiene el más mínimo interés en promover una reforma" del modelo de financiación autonómica y ha confiado en que Ciudadanos (Cs) se sume "a la gran mayoría" en esta materia alcanzada a nivel andaluz entre el resto de partidos "para que la voz de Andalucía suene alta y clara en el debate nacional".

En declaraciones a los periodistas, antes de asistir a una reunión con profesionales públicos sobre la nueva Ley de Contratos, Montero ha considerado "una magnífica noticia para todos los andaluces que 100 de 109 diputados hayan apoyado el documento", al que dio luz verde la semana pasada el grupo de trabajo que se constituyó en el Parlamento de Andalucía sobre financiación y que el próximo viernes irá a la Comisión de Hacienda.

Asimismo, ha esperado que cuando llegue al Pleno, donde deberá ratificarse, "siga refrendándose por esa mayoría, aunque como siempre aspiramos a más" y ha recordado que Cs ha sido "la única fuerza política que no ha suscrito este nuevo modelo porque plantean el criterio de la ordinalidad, en el que los que aparentemente más aportan a la cesta común sean los que reciban mayor cantidad de recursos para sus servicios públicos".

Este criterio, ha reiterado, "no beneficia a Andalucía" y es algo que el Gobierno andaluz "no comparte porque no son los territorios los que contribuyen, sino somos los ciudadanos y, por tanto, todos tenemos derecho al menos en sanidad, educación y dependencia a que no haya diferencias significativas".

"Por eso yo espero que Ciudadanos renuncie a esta cuestión y se pueda sumar a esa gran mayoría que permitirá que la voz de Andalucía suene alta y clara en el debate nacional", ha incidido la consejera andaluza, quien ha confiado en que "el documento que va a intentar llevar Andalucía al marco nacional anime al Gobierno de España" a acometer una reforma del modelo "para que la recuperación llegue a los ciudadanos en forma de mejores servicios".

Para Montero, "o hay una voz unánime de todas las comunidades, ciudadanos y agentes sociales pidiendo urgentemente una reforma del sistema de financiación autonómica o la recuperación económica que empieza a notarse no va a poder llegar a la continuidad de la mejora de servicios públicos o a la iniciativa de inversión".

Así, ha reclamado de nuevo a Rajoy que "haga lo que comprometió, que ya va con retraso de más de seis meses" y ha lamentado que el Gobierno central "por ahora no está tomando ninguna iniciativa y no hay ningún documento sobre la mesa, sino que está propiciando pelea entre comunidades a ver cuál de los territorios es capaz de poner una propuesta que consiga mayores recursos", algo que "no facilita ni el debate ni el consenso, sino todo lo contrario".

En este sentido, ha apuntado que como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "y yo misma venimos denunciando, tenemos la absoluta seguridad de que el Gobierno del señor Rajoy no quiere que en 2018 se aborde la reforma del modelo, porque sabe que tienen que poner dinero de lo que actualmente gasta el Estado en manos de las comunidades autónomas".

"Les resulta mucho más cómodo seguir utilizando la ley del embudo, dejarse para ellos el mayor margen del déficit que concede Bruselas y apretar las tuercas a ayuntamientos, que no pueden emplear su superávit, o a comunidades, que por el mal modelo de financiación están teniendo la incapacidad de poder revitalizar los servicios públicos y sobre todo la inversión, la que más se ha resentido de la falta de financiación, 5.522 millones en Andalucía", ha lamentado.

Se ha preguntado por "las infraestructuras que se podrían haber puesto en marcha con esos 5.522 millones" y ha criticado que el Ejecutivo central "lejos de solucionar el problema, está dando la larga cambiada", por lo que ha dicho temerse que "piensen en pasar 2018 sin que haya una propuesta por parte del Gobierno de España liderando un modelo de financiación autonómica".

LEY DE CONTRATOS

La consejera de Hacienda ha asistido a una reunión con gran parte de los jefes de servicios de las delegaciones de la Junta en Málaga donde se analizarán "las oportunidades de cambio y demás cuestiones relacionadas con el desarrollo profesional" y ha destacado la jornada formativa sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, celebrada previamente, ya que el próximo viernes entra en vigor dicha norma.

Al respecto, Montero ha indicado que estas jornadas sirven para que "todos los departamentos de compra utilicen la potencialidad de más de 2.500 millones de euros que la Junta de Andalucía emplea en la compra de bienes y servicios, más de 70.000 contratos para reforzar los elementos de garantía cara a los ciudadanos en transparencia, ajuste a la legalidad y en dar cuenta de que hasta el último euro en manos de los gestores públicos se emplea para los fines".

Asimismo, ha subrayado que también está la posibilidad de promover el tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas, "haciendo de la licitación un atractivo añadido para que las que quieran presentarse a una contratación pública puedan encontrar fórmulas que le permitan concurrir y por tanto generar empleo".

También se han abordado la cláusulas sociales, "un instrumento que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía para posibilitar, en el marco de nuestras competencias, un menor impacto de las reformas laborales del PP y que con motivo de la crisis ha dado lugar a la precariedad del empelo y disminución de salarios".

Montero ha dicho que estas nuevas guías de cláusulas "contemplan la igualdad como elemento fundamental" y espera que con ello se pueda "promover la mejora de las condiciones laborales y retributivas, la sostenibilidad del medio ambiente y la igualdad de oportunidades de las mujeres tanto en la ocupación de cargos como en que no exista brecha salarial y haya una mejor conciliación familiar".