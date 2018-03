Mario Gómez: "Seguiremos fiscalizando la labor del PP y garantizando la legalidad de su gestión"

5/03/2018 - 15:11

El portavoz de Ciudadanos Mario Gómez ha vuelto a manifestar que "en Cs siempre hemos tenido y tenemos claros nuestros objetivos: seguir trabajando de forma responsable y seria por Murcia y los murcianos, fiscalizando la labor del Gobierno del PP y garantizando la legalidad de su gestión".

MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Mario Gómez se pronuncia así tras presentar y firmar el resto de grupos de la oposición una propuesta de moción de censura al alcalde de Murcia, José Ballesta y a su Equipo de Gobierno tras las declaraciones del ex concejal Roque Ortiz, por las que dimitió.

"No somos partidarios de generar inestabilidad a cambio de sillones", ha subrayado Gómez, quien ha destacado que "en Ciudadanos seguimos trabajando para poner en marcha nuestro proyecto para Murcia que no es otro", ha explicado, "que el desarrollo económico y social, la estabilidad política, el bienestar del conjunto de los vecinos, vivan donde vivan; con transparencia, eficiencia y rigor en la gestión".

"Nuestra apuesta no pasa por apoyar la creación de un hipotético gobierno que sostenga a Podemos", ha asegurado. En este sentido, se ha mostrado contundente al afirmar que "en Cs no estamos en política para montar circos, sino para ser serios, rigurosos, exigentes y responsables; y no actuar por impulsos y fuera de tiempo".

Así mismo, ha recordado que "los socialistas llevan más de dos décadas en la oposición y siguen sin convertirse en una alternativa real de gobierno capaz de desbancar al Partido Popular".

"Nosotros defendemos un Gobierno que genere credibilidad y que logre recuperar la confianza perdida de muchos murcianos tras años del PP, y este cambio necesario solo lo puede liderar Ciudadanos", ha finalizado.