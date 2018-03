Ayuntamiento da "pasos" para modificar estatutos de GMU en marzo y defiende la atención en distritos

5/03/2018 - 15:09

Los concejales delegados de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales de Sevilla, los socialista Antonio Muñoz y Adela Castaño, han puesto en valor la reordenación del equipo de gobierno anunciada el viernes por el alcalde, Juan Espadas.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, tras presentar el Festival Sevilla Swing, Muñoz ha señalado que se continúa trabajando para la integración de Medio Ambiente en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para "que sea más fácil abrir un negocio. "Estamos dando los pasos para llevar al próximo pleno la modificación de los estatutos por las que se integrarían", añade.

En su área, Espadas también ha anunciado una nueva delegación de Parques y Jardines como refuerzo, dirigida por David Guevara, pero que seguiría dependiendo del macroárea de Muñoz. Al respecto, explica que el viernes ya mantuvo una reunión con Guevara y con el director general de Parques y Jardines, Adolfo Fernández, para avanzar en la coordinación. "Se trata de realizar un seguimiento más cercano en todo lo relativo a la gestión de las zonas verdes", agrega.

De su lado, después de informar en rueda de prensa sobre la realización de un plan integral para Torreblanca, Castaño, en cuya área se ha creado también una nueva delegación de Coordinación de Distritos que dirigirá Myriam Díaz, ha puesto en valor el nivel actual de inversión "que nada tiene que ver con el de los cuatro años anteriores por el abandono del PP".

"Cuando el PP estuvo en el gobierno tenía abandonados los barrios y tenían un delegado por distrito. Toda nuestra acción está constatada cada vez que nos reunimos con entidades y vecinos", afirma, añadiendo que "en Torreblanca no es que no invirtieran, sino que no la pisaban". "Los delegados atendemos nuestros barrios, aunque tengamos otras responsabilidades", sentencia.