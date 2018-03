Sánchez exige a rajoy una "cuestión de confianza" si no aprueba los presupuestos ni adelanta elecciones

5/03/2018 - 14:55

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigió este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se someta a una "cuestión de confianza" si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio.

En rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE, Sánchez indicó que "si Rajoy no aprueba los PGE y no anticipa elecciones, le exigiremos, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad constitucional, que tendrá que someterse a cuestión de confianza". "Si no tiene PGE lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza y si la pierde no tendrá ninguna excusa para no anticipar elecciones", afirmó.

Ante las preguntas de que se trata de una prerrogativa del presidente, reglada por el artículo 112 de la Constitución, Sánchez remarcó que hay que "exigirle a Rajoy que asuma su responsabilidad" porque España es una "democracia parlamentaria" y si carece del respaldo de la Cámara, no puede seguir gobernando.

Indicó que ser presidente del Gobierno "no consiste en vivir en la Moncloa, ni en aferrarse al poder a cualquier precio", pese a que "ese precio sea no resolver los problemas de los ciudadanos". "No voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio, para mí, ante todo, sobre todo, está el país".

MOCIÓN

Cuando se producen dos años de la investidura fallida a la que se sometió, Sánchez no descartó presentar una moción de censura como candidato, aunque recordó que "por experiencia" sabe que los números no dan.

"No descarto nada" pero "los números no dan" y "no voy a ser presidente a cualquier precio", insistió el líder del PSOE quien también apuntó, sobre un posible apoyo de las fuerzas independentistas, que no están en ese "estadio" y que "tampoco" dan los números si se suman los soberanistas de ERC y PDECat a una hipotética moción de censura.

"Atajos no valen, hubo una ocasión, no voy entrar en los reproches, se perdió, pero eso no significa que este país no necesita cambios", remachó Sánchez, al tiempo que apuntó que serán en las urnas donde se decida el futuro.

De esta manera respondía a las continuas peticiones desde Podemos para que lidere una moción de censura y pidió a la formación que lidera Pablo Iglesias que haga "reflexión" para que "deje de hacer oposición a la izquierda y se sume al PSOE para hacer oposición a las derechas".

El líder del PSOE aseguró que la insistencia ahora en que Rajoy debe convocar elecciones si no tiene PGE o, en su caso someterse a una cuestión de confianza, "no es cambio de estrategia" sino la consecuencia del "cambio" en el Ejecutivo que aseguró que habría Presupuestos a primeros de año y "todavía" no han presentado las cuentas públicas, que se espera que se aprueben en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.

Sánchez no parece temer a enfrentarse a una convocatoria electoral, con la insistencia a Rajoy de que adelante elecciones para que haya una mayoría parlamentaria distinta" que pudiera gobernar este país, convencido de que no hay en España una mayoría de ciudadanos de derecha.

El líder del PSOE expresa su recelos a las encuestas, que no le auguran un repunte que lo lleve hasta la primera posición, porque durante estas semanas se han visto encuestas "distintas, con distintos resultados y niveles de participación". "No sé cuantas empresas demoscópicas hay en este país, pero un porrón, cada día sale una (encuesta), por cierto de distinto signo", ironizó.

Así, el secretario general que no comparecía en Ferraz desde el 15 de enero, aseguró que "el PSOE está preocupado y ocupado por la Educación, por las pensiones, por la igualdad de genero, por la lucha contra la brecha salarial, que es donde los ciudadanos esperan a sus responsables políticos, y ya, cuando vengan las urnas, nos evaluarán a cada uno de nosotros".

En este sentido, apuntó que el PSOE va a "trabajar, continuar, con humildad" para "fijar y seguir nuestra hoja de ruta, como tenemos fijada, en construir un proyecto progresista, modernizador y europeísta para nuestro país".

