Ribó sobre la venta ambulante: "La policía tiene orden de no permitirla pero no vamos a militalizar la sociedad"

5/03/2018 - 15:17

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado en relación con la venta ambulante en la ciudad que la policía tiene órdenes de no permitirla pero, ha dicho, "no vamos a militarizar la sociedad para no posibilitar esto".

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras la visita a los talleres del artista fallero, al ser preguntado por las críticas de asociaciones a la venta ambulante durante las Fallas.

Al respecto, ha comentado que "el tema de la venta ambulante es una cosa que ha estado siempre. La policía tiene órdenes de no permitirla, lo que no vamos a hacer es militarizar la sociedad para no posibilitar esto".

Ha insistido: "Estamos trabajando. La policía está trabajando para que esto disminuya y se trabaje a cero, pero no vamos a militarizar la sociedad o las Fallas para que esto no se produzca", ha apostillado.