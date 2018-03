Pleno.- El Parlamento aprueba por unanimidad una iniciativa para acabar con la brecha salarial en vísperas del 8M

5/03/2018 - 15:36

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto) se han puesto este lunes de acuerdo para, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aprobar en el Pleno, y por unanimidad, una iniciativa dirigida a acabar con la brecha salarial por razón de género en Cantabria.

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

La proposición no de ley (PNL) original registrada en el Parlamento era de Podemos pero, después de que el PSOE planteara una enmienda de modificación, la que se ha debatido en el Pleno de este lunes ha sido una transaccional acordada entre ambos partidos.

En ella, se insta al Gobierno de Cantabria y de España a, en el marco de sus competencias, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres bajo la implementación del concepto de igual retribución por trabajo de igual valor "mediante el desarrollo de políticas públicas concretas".

Y también a "desarrollar medidas que combatan los efectos discriminatorios" que, según señalan, generan los contratos a tiempo parcial y temporales, así como las interrupciones de la vida laboral por motivo del cuidado de los hijos o personas dependientes, en el salario, las prestaciones y las pensiones.

Y, además, se reclama que se implementen los "mecanismos de control para evitar cláusulas discriminatorias por razón de sexo en los convenios colectivos, especialmente las discriminaciones indirectas", e impulsar la transparencia en la información que deben de hacer públicas las empresas sobre el sueldo de su personal, segregado por sexos, con obligación de justificar a, si existen diferencias, a qué se deben.

Aparte de estas demandas, hay peticiones específicas para el Gobierno de Cantabria y otras para el Ejecutivo central.

Entre las peticiones dirigidas al Gobierno regional, figura, por ejemplo, la de "establecer medidas que premien y ayuden" a las empresas que operen en Cantabria que implementen medidas concretas de lucha contra la brecha salarial y la discriminación de la mujer o la de "instaurar mecanismos de control de las diferencias salariales entre mujeres y hombres dentro de la Administración autonómica".

Al Ejecutivo central, se le reclama, entre otras demandas, que destine recursos en Inspección de Trabajo y Seguridad Social para detectar y sancionar discriminaciones directas e indirectas salariales por razón de sexo" y también la de "equiparar los permisos de paternidad y maternidad, siendo además intransferibles y 100% remunerados, con el respectivo calendario de implementación".

Además de todas las medidas, la PNL aprobada llama a dar cuenta al Parlamento de Cantabria a, en el plazo de 8 meses, dar cuenta del grado de cumplimiento de la resolución.

Durante el debate de la PNL, todos los grupos parlamentarios han reconocido la existencia de la brecha salarial y han compartido el contenido general de la transaccional acordada por PSOE y Podemos.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, promotora de la PNL original, ha asegurado estar "muy contenta" por el hecho de que esta iniciativa haya sido aprobada con el respaldo de todos los grupos.

Antes de la votación, varios de los portavoces de los grupos parlamentarios, pero sobre todo los del PRC y PSOE, se han preguntado acerca de cuál iba a ser el planteamiento del PP en este asunto a la vista de la postura manifestada por el presidente nacional de este partido y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

Así, la socialista Silvia Abascal ha pedido a la bancada del PP que "no haga caso de su líder" y "no piense que ahora no es hora de meterse en ello".

De esta forma, ha criticado las palabras de Rajoy en una entrevista radiofónica en las que, cuestionado por la brecha salarial, zanjó con un "no nos metamos en eso", unas declaraciones que el propio presidente del Gobierno rectificó y que hoy Abascal ha tildado de "tremendas y bochornosas".

"Como si 'eso' no fuera con él", ha criticado también la regionalista Matilde Ruiz, quien ha calificado de "vergonzosas" esas palabras de Rajoy, al que ha recordado que él, como presidente de España, es el "máximo responsable" de garantizar la igualdad.

Por otra parte, la diputada regionalista Matilde Ruiz, ha opinado que "la mejor manera" de celebrar el 8M es aprobando esta iniciativa para "empezar a trabajar" en que "más de la mitad de la población" de España (las mujeres) "tengan todos los derechos que les corresponden".

Por su parte, Ordóñez (Podemos) ha defendido que la "discriminación" que sufre "más del 50 por ciento" de la población española --la formada por mujeres-- supone una pérdida para toda la sociedad, tanto desde un plano de los Derechos Humanos como desde uno laboral o económico.

Los dos diputados del grupo mixto, Rubén Gómez, de Ciudadanos, y Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja, también se han mostrado de acuerdo con la PNL.

Gómez ha opinado que suprimir la brecha laboral y acabar con la "lacra" del "techo de cristal" es una cuestión que "ya no puede esperar más".

Y Carrancio ha considerado "detestables" todas las discriminaciones y ha considerado "especialmente absurda" la que tiene que ver con razones de género.

Este diputado, al igual que varios de los portavoz de grupos de la Cámara, han subrayado que luchar por la igualdad y contra la discriminación es "una tarea de todos".

Tras anunciar el apoyo de su grupo a la PNL, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, ha reconocido que "la brecha salarial existe" pero ha señalado que es una cuestión "multifactorial".

Además, ha opinado que, por ejemplo, la diferencia entre las pensiones que cobran en la actualidad hombres y mujeres es por una cuestión "heredada".

Van den Eynde ha subrayado que la situación de desigualdad entre hombres y mujeres "ha cambiado mucho" y "a mejor", aunque ha reconocido que el problema "no está solucionado".

Durante el debate de esta PNL ha salido a relucir la huelga convocada para el 8M, sobre la que no hay acuerdo entre partidos (el PP o Cs no la respaldan).

Así, por ejemplo, desde el PRC o Podemos se ha señalado que se trata de una convocatoria que está "plenamente justificada".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8M

También en relación con la situación de discriminación que padecen las mujeres y con la próxima celebración del 8 de marzo, en el Pleno de este lunes se ha leído una declaración institucional consensuada por todos los grupos de la Cámara en la que se insta a todos los poderes públicos, incluido el Parlamento, a continuar impulsando "medidas que fomenten la igualdad en el acceso de las mujeres al empleo, la igualdad salarial, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar para mujeres y hombres".

Se llama también a estos poderes públicos a "afianzar el compromiso en la lucha contra la violencia machista, impulsando políticas de prevención" y otras que "avancen contra la desigualdad salarial".

También se insta al Gobierno del Estado a "impulsar y agilizar" los trámites y a realizar "todas las reformas legislativas necesarias para desarrollar, en el menor tiempo posible, las medidas comprendidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero" para que el Gobierno de Cantabria pueda comenzar su implantación con los fondos económicos necesarios.

Además, se insta al Gobierno de Cantabria a realizar las reformas normativas necesarias para poder desarrollar, en el menor tiempo posible, las medidas comprendidas en el Pacto de Estado que competen al ámbito autonómico, así como a destinar los fondos económicos necesarios para su desarrollo.