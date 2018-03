Moreno descarta una "guerra" en el PP de Sevilla y ciñe la candidatura a quien "reúna los mejores requisitos"

5/03/2018 - 15:40

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha negado este lunes que el PP de Sevilla, dirigido por Virginia Pérez al ganar por 24 votos a la candidatura a la reelección de Juan Bueno en la votación previa al XIV congreso provincial del partido, esté inmerso en una "guerra abierta", manifestando que los populares sevillanos están "motivados para conseguir un mejor resultado electoral" y que el PP designará como candidato a la Alcaldía hispalense a quien "reúna los mejores requisitos".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Juanma Moreno ha asegurado que en el PP de Sevilla "no hay ninguna guerra abierta, sino un partido que está motivado para conseguir un mejor resultado electoral y ser útil a la sociedad sevillana".

Del mismo modo, Moreno se ha referido también al proceso relativo a la designación de la persona que lidere la nueva candidatura del PP a la Alcaldía de Sevilla, de cara a las elecciones municipales de 2019.

Para ello, recordémoslo, el portavoz del Grupo popular del Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, ha manifestado ya que está "disponible" para asumir dicho reto si el partido "dice" que debe ser él quien encabece la candidatura.

"Si el PP dice que mi sitio es el último de la fila, pues estaré el último de la fila, pero si el partido dice que debo ser el primero y encabezar una candidatura a la Alcaldía de Sevilla, estaré disponible, aceptaré y encabezaré una candidatura hasta las últimas consecuencias, con honor, honestidad y lealtad institucional", manifestaba el pasado mes de noviembre Beltrán Pérez.

Ya en febrero, por cierto, los presidentes de las agrupaciones de distrito del PP correspondientes a Sevilla capital convocaron a sus afiliados para que cada una de estas estructuras abordase las propuestas de candidato a la Alcaldía hispalense.

No obstante, la propia presidenta provincial del partido, Virginia Pérez, les remitía una circular avisando de que merced a los estatutos del PP, "no procede" que las agrupaciones de distrito celebren votaciones sobre ese aspecto que corresponde al Comité Electoral Nacional del PP. Así, Pérez veía "sano y oportuno" que las agrupaciones debatiesen el asunto, precisando no obstante que tales estructuras del partido "no pueden celebrar votaciones" para tal extremo al tratarse de algo que compete Comité Electoral Nacional del partido.

En ese sentido, Juanma Moreno ha recordado este lunes que los estatutos del PP "marcan un procedimiento" para la elección de los candidatos a las alcaldías de ciudades del rango de Sevilla, un proceso en el que "participan tanto la dirección provincial, como la regional y la nacional".

"Buscaremos de la mejor manera al candidato que reúna los mejores requisitos, el que mejores resultados pueda obtener, el que mejor sintonice con la sociedad y el que suponga mayores garantías para defender los intereses de Sevilla y del PP", ha manifestado el presidente del PP andaluz.

Al respecto, ha abundado que el PP de Andalucía está trabajando para tener "cerrados" sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. "Es un procedimiento ordinario, pero a veces complejo, porque puede haber más de un (aspirante a) candidato en alguna capital, pero se va a hacer con la máximas garantías estatutarias", ha defendido.