Sánchez, a sus críticos: las discrepancias en los órganos del partido y no airearlas en los medios de comunicación

5/03/2018 - 15:48

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó este lunes un mensaje ante algunas críticas que está recibiendo por parte de algunos dirigentes socialistas o exlíderes del PSOE y encomendándoles a no airear las diferencias en públicos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Permanente de la Ejecutiva en Ferraz, Sánchez afirmó que ha "respetado siempre la opinión de los exlíderes del PSOE y de los líderes territoriales".

"Yo soy secretario general del PSOE y me autoimpongo una serie de restricciones y de consideraciones que creo que son buenas para la organización. Si hay alguna cuestión o discrepancia que yo deba tratar con estas personas, desde luego lo haré en los órganos internos de mi partidos, no los airearé en los medios de comunicación", apostilló.

De esta manera respondió cuando se le preguntó por las palabras del presidente de Asturias, Javier Fernández, que en una entrevista en El Mundo, criticó que la voluntad de unidad de la dirección actual del PSOE "pierde verosimilitud" tras decisiones como las de Elena Valenciano.

Sumada esta consideración a las que ha vertido en una tribunal en 'El País' el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, quien indica las "demasiadas dudas" que genera el PSOE en gestión económica porque "nunca seremos alternativa si proponemos viejas recetas de la antigua izquierda".

Por otra parte, el secretario general del PSOE defendió la iniciativa de la 'Escuela de Buen Gobierno' que ha impulsado y que se celebrará del 15 al 18 de marzo. Agradeció encarecidamente a los participantes, entre ellos exlíderes del PSOE como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o Joaquín Almunia.

Empezó por dar las "gracias a los que vienen" para después apuntar que no han "excluido a nadie. Están todos invitados y, si hay personas que deciden no venir, son ellos los que tendrá que responder esa cuestión, mi obligación es abrirles las puertas para que participen, y ellos decidir si quieren venir o no", remachó el líder socialista ante una preguntas sobre las ausencias.

Entras ellas, destacan las de Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general del PSOE, y Elena Valenciano, ex vicesecretaria general, así como las de los presidentes de Andalucía, Susana Díaz, y el de Asturias, Javier Fernández.

Sánchez aprovechó su comparecencia pública para anunciar que cada año durante la celebración de esta escuela se entregará el premio Manuel Marín a la trayectoria municipal, autonómica y parlamentaria. Será un homenaje al expresidente del Congreso fallecido el pasado 5 de diciembre.

