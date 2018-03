La I+D pública atrae 100 millones al año en financiación de proyectos de investigación

5/03/2018 - 17:27

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz Rodríguez, han mantenido este lunes un encuentro con las principales instituciones que realizan investigación pública en la ciudad --Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Sevilla (US) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- y un grupo de quince investigadores con una dilatada trayectoria en la I+D en la ciudad.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), se han presentado los datos de la I+D proveniente del sector público en Sevilla y se han abordado conjuntamente las fortalezas de la ciencia pública en Sevilla, así como algunas de sus debilidades.

En este evento, las instituciones han estado representadas por el delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer; el vicerrector de Investigación y Transferencia de tecnología de la UPO, Bruno Martínez Haya; y Ricardo Chacartegui, director del Secretariado de Promoción de la Investigación y Cultura Científica de la US. Asimismo, los investigadores convocados al mismo pertenecen a las tres instituciones mencionadas.

En opinión del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el objetivo de este encuentro ha sido poner en valor y visibilizar la ciencia que se hace en la ciudad de Sevilla. "Estoy absolutamente comprometido en cambiar la forma de pensar en torno a esta ciudad", ha apuntado Espadas.

Ha añadido también que una de las tareas del Consistorio en este sentido podría ser participar en conjunto con las instituciones presentes en el acto, CSIC, UPO y US, en espacios internacionales de ciencia y tecnología.

Miguel Ferrer, investigador y delegado institucional del CSIC en Andalucía, ha afirmado que su institución mantiene una relación "estrecha" con la ciudad no sólo por el elevado número de centros de investigación adscritos en la capital hispalense sino porque, por ejemplo, la US es la universidad española con la cual el CSIC mantiene un mayor número de centros mixtos.

Por su parte, Bruno Martínez, vicerrector de investigación de la UPO, ha recordado que su universidad es la más reciente de la ciudad y en ella las jóvenes generaciones de investigadores han tenido una enorme responsabilidad en su construcción y captación de proyectos. "El Ayuntamiento puede colaborar en la participación de proyectos de redes en el ámbito de la Unión Europea", ha agregado.

Chacartegui, de su lado, ha manifestado que la Hispalense, con setenta mil miembros, está "totalmente involucrada" con la investigación que se hace en la ciudad. También ha apuntado que es necesaria una carrera científica estable y reconocible sobre todo de cara a las próximas generaciones de jóvenes investigadores.

INVERSIONES

El CSIC, sumando la financiación procedente de proyectos nacionales del Plan Estatal y autonómicos e internacionales, alcanzó cerca de 35 millones de euros dedicados a la ciencia en sus centros e institutos de Sevilla, según datos extraídos de la Memoria 2016 de la propia institución.

Por su parte, durante el curso 2016-2017, la Universidad Pablo de Olavide invirtió cerca de 30 millones de euros en actividades de investigación, sumando fondos nacionales e internacionales. En concreto, 20,67 corresponden a proyectos ejecutados ese año y otros 8,54 a proyectos internacionales que aún están ejecutándose, tal como apunta la última memoria de investigación y transferencia de tecnología de este centro de estudios.

Asimismo, la Universidad de Sevilla (US) dedicó en el año 2016 a la investigación más de 32 millones de euros procedentes del Plan Estatal, los planes autonómicos, los proyectos internacionales, los contratos con otras entidades y su plan propio de investigación, según indica la Memoria 2016 de su Vicerrectorado de Investigación. Estos datos no incluyen la inversión en infraestructuras ni en recursos humanos que realiza la US.

De los 23 centros e institutos de investigación, propios y mixtos, que el CSIC tiene en Andalucía, la ciudad de Sevilla cuenta con 13 de ellos, que en la última anualidad han llevado a cabo cerca de 1.300 proyectos de investigación, muchos de ellos ya iniciados en el 2016, pero vigentes en la actualidad. Sólo en el año 2017 el CSIC en Sevilla solicitó 22 patentes en base a resultados de investigación.