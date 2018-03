PRC exige a Igual que "asuma" que el MetroTUS es "un error y no maree a los ciudadanos con más parches"

5/03/2018 - 17:31

Fuentes-Pila se pregunta "qué no ha entendido el PP", al que insta a "escuchar a los vecinos y paralizar ya el sistema"

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha exigido este lunes a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "asuma de una vez" que el Metro-TUS "ha sido un error de siete millones de euros y no maree a los ciudadanos con más parches", cuando estos ya han expresado "alto y claro" que lo que quieren es volver al "modelo anterior al 1 de febrero".

El regionalista se ha referido así al anunciado efectuado por la regidora, quien ha propuesto a las asociaciones de vecinos que algunas líneas del servicio de transportes lleguen hasta el centro solo en horas punta, y que el resto del día el recorrido siga concluyendo en los intercambiados.

"¿Qué no han entendido?", se ha preguntado al respeto en un comunicado Fuentes-Pila, para quien "no debe faltar nadie en Santander que no haya expresado de una forma u otra su rechazo absoluto a un sistema que no funciona".

"El PP ha tirado siete millones de euros a la basura, siete millones para ponerlo todo peor, y es hora ya dejar de marear la perdiz, de que asuman su error y vuelvan el sistema a como estaba el 31 de enero, antes de la entrada en vigor del Metro-TUS", ha enfatizado.

En este sentido, cree que lo "último" que les faltaba a los santanderinos ahora es "sumar al caos un nuevo caos", con autobuses con distintos trayectos en función de las horas y los días.

Para el regionalista, detrás de "todo esto" solo hay un "burdo intento" de ir "progresivamente anulando el nuevo sistema sin que se note demasiado".

Frente a esta "artimaña" que, sostiene, "no se merecen los santanderinos", ha exigido a Igual que "escuche a los vecinos y asuma ya el fracaso rotundo y el despilfarro absoluto" que ha supuesto un "modelo que no funciona" y lo paralice "ya".

"Los santanderinos llevan más de un mes soportando el caos que ha generado el PP, al que exigimos que deje de una vez de perjudicar a la ciudad con más improvisaciones e ideas felices", ha finalizado el regionalista.