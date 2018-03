Dastis cesa al cónsul español en santa cruz de la sierra (bolivia)

5/03/2018 - 17:34

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha decidido cesar al cónsul de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Juan Ignacio Álvarez-Gortari, según informaron a Servimedia fuentes diplomáticas.

Las fuentes consultadas no explicaron las razones de este cese y se remitieron al artículo 6 del real decreto 674/1993, de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática.

Este artículo afirma que "los puestos de trabajo en el exterior adscritos en exclusiva a los funcionarios de la Carrera Diplomática se proveerán por el procedimiento de libre designación" y "podrán ser removidos discrecionalmente de su puesto de trabajo, oída la Junta de la Carrera Diplomática".

No obstante, la página web 'The Diplomat in Spain' adelantó esta noticia y precisó que el cese tuvo lugar por "negligencias" en el desempeño de su cargo.

