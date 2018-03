El Ayuntamiento conmemora el 8 de marzo con varias actividades y anima a secundar los paros parciales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado varias actividades para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se anima a los ciudadanos a secundar los paros parciales para reivindicar la equiparación salarial entre ambos sexos que han convocado los sindicatos y varios colectivos sociales a las 19.00 horas en la Glorieta de Sasera.

"Esta va a ser una fecha para marcar en la Historia con mayúsculas" recoge el folleto editado por el Ayuntamiento de la ciudad al señalar que desde hace casi un año mujeres de toda España "trabajan para sacar adelante una huelga feminista".

La precarización de las mujeres afecta al mundo laboral en el sentido de que los contratos "son peores, temporales y a jornada parcial" y la brecha salarial se sitúa hasta en un 25 por ciento menos por un mismo trabajo y también se refleja en el campo educativo al ser espacio de aprendizaje y construcción de roles.

Esta precarización llega al consumo, porque los cuerpos de la mujer "se consideran objetos de compra y venta". "Somos explotadas para que otros y otras con más capacidad adquisitiva puedan consumir de forma irresponsable y porque seguimos pagando una tasa rosa"; y también se refleja en los cuidados, porque por las manos de las mujeres "sigue pasando, casi en exclusiva, la tarea de reproducción y sostenibilidad de la vida, perpetuando roles y, por tanto, la discriminación", apunta el folleto.

Este año, desde el servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza se quiere "dar visibilidad a estas realidades" por lo que se recogerán testimonios de las precarizaciones que atraviesan las vidas de distintas mujeres y que difundirán el 8M, pero también mostrarán esos otros liderazgos que "no encajan con los modos de hacer del BBVAH (burgués blanco varón adulto heterosexual)", precisa el texto.

ACTOS

Este miércoles, 7 de marzo, se ha programado un encuentro con la directora de cine, productora y escritora, Mabel Lozano, que presentará los documentales sobre trata "Exit', "Escúchame" y el trailer "Chicas nuevas 24 horas" basado en el libro "El proxeneta". La sesión estará moderada por la directora y productora, Vicky Calavia y tendrá lugar a las 18.00 horas en la Casa de la Mujer, situada en la calle Don Juan de Aragón.

A los paros parciales y la manifestación del 8 de marzo, seguirá el lunes, 12 de marzo, a las 19.00 horas, la conferencia de la escritora, Nuria Varela, "Salomón no era sabio. Don Juan no era un héroe y Lolita no es una historia de amor".

El miércoles, 13 de marzo, se llevará a cabo la mesa redonda "Liderazgos transformacionales feministas: una mira desde las economías feministas de los cuidados", que estará moderada por la doctora en Relaciones de Género, María Añover. Participarán representantes de la Fundación del Secretariado Gitano, la Comisión de la Mujer de la FABZ, el Grupo de Economías Feministas REAS Aragón, la Asociación de Mujeres con Discapacidad AMANEIXER, la Asociación de Mujeres de Senegal Kambengkafo, la Asociación de Mujeres de Mali, y el Colectivo Lefrig Asociación de Jóvenes Saharáuis.

Dos días después, el viernes 16 de marzo, se ha programado, a las 20.00 horas, la representación de "La tumba de María Zambrano", dirigida por Jana Pacheco y posteriormente tendrá lugar un coloquio con actores y actrices en el Teatro del Merado, en la plaza de Santo Domingo. Las invitaciones se pueden recoger el mismo día en las taquillas.

La tercera se semana de marzo comenzará con el coloquio "Las mujeres inmigrantes y el empleo del hogar y de los cuidados" el día 19, a las 18.00 horas, tras el visionado del documental "En otra casa" de Carolina García. En el debate intervendrán miembros del Colectivo Trabajador@s del hogar y los cuidados de Zaragoza y la abogada de USO, Marysol Ruberte; y lo moderará la antropóloga, Ana Lucía Hernández.

Al día siguiente, el martes 20 de marzo, a las 19.00 horas tendrá lugar la actividad '#cartografiasdemujeres' diseñada por la fotógrafa y profesora de plástica, Marta Sánchez.

La última actividad será una master class de defensa personal para mujeres, que se impartirá el 24 de marzo, de 10.00 a 13.30 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Se pueden inscribir participantes, de más de 14 años, en la dirección web 'http://www.zaragozadeporte.com//defensapersonalfemenina'.