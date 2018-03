ESADE e IESE, las mejores escuelas de negocios en Europa para las mujeres, según Financial Times

5/03/2018 - 18:29

ESADE e IESE son las dos primeras escuelas de negocios europeas en aparecer en el ránking mundial del Financial Time 'Top 50 MBA for Women', elaborado a partir de los resultados, en materia de diversidad de género, de su ranking de Global MBA.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Concretamente, ESADE aparece en el puesto número 11 y se convierte en la primera escuela europea en este listado. IESE ocupa el puesto número 14. El ranking está liderado por la china Shanghai Jiao Tong University: Antai, seguida por la Stanford Graduate School of Business y University of California at Berkeley: Haas, ambas estadounidenses.

La siguientes europeas en aparecer son: Insead (Francia/Singapur), en el puesto 23; Copenhagen Business School (Dinamarca), 24; y SDA Bocconi (Italia), 25.

La directora general de ESADE, Eugenia Bieto, ha asegurado en un comunicado que la iniciativa de Financial Times con este nuevo ranking supone un "importante reconocimiento" al trabajo que las escuelas de negocios vienen realizando durante los últimos años en materia de diversidad de género.

"Aunque los tiempos están cambiando, la sociedad en general no ha avanzado lo suficiente en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones --ha asegurado--. Aunque las mujeres son mayoría en los grados universitarios, el porcentaje de alumnas que se deciden a cursar un MBA o cualquier tipo de programa directivo, continúa siendo muy bajo".

Por ello, ha invitado a las mujeres a dar el paso y demostrar su preparación para ocupar posiciones de alta responsabilidad.