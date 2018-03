Miranda (Cs) opina que el feminismo no es ideología y no apoya la huelga porque no es "ni anticapitalista ni comunista"

5/03/2018 - 19:02

"Secundar la huelga no te hace ser más feminista", dice

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid Sofía Miranda ha declarado que no secundará la huelga feminista del 8 de marzo porque "no se deberían mezclar cuestiones económicas e ideológicas" y porque no es "ni anticapitalista ni comunista" dado que, en su opinión, "el feminismo no es una ideología".

Su intervención en la mesa redonda 'Opiniones ante la huelga feminista', convocada por el Consejo de las Mujeres de Madrid, ha sido la más criticada por parte del público, lo que le ha llevado a interrumpir su planteamiento, para después continuar con él, y apostillar al final que ella no necesitaba "esto para vivir", en referencia a la política, dado que tenía una carrera profesional antes de llegar al Ayuntamiento y habla cinco idiomas.

Miranda ha llamado a fomentar la igualdad y la corresponsabilidad, algo que sólo se puede conseguir con educación e incluyendo a los hombres en esta lucha. La edil ha defendido que es un error "mezclar cuestiones económicas e ideológicas" sobre derechos fundamentales que afectan a la mitad de la población. "Yo no soy ni anticapitalista ni comunista pero sí feminista y no hay que mezclar cuestiones que nada tienen que ver", ha lanzado.

La concejala ha insistido en que no se siente ni identificada ni cómoda con la convocatoria de la huelga porque la lucha feminista tiene que "involucrar a todas y a todos". "La igualdad se consigue con políticas públicas efectivas, con el Pacto de Estado contra la violencia de género, la ampliación del permiso de paternidad, con más ayudas a madres autónomas", ha recetado.

Ella se tiene más identificada con "la lucha feminista más pragmática que ideológica" y ha abrazado la libertad que le lleva a decidir ir la huelga o no porque "secundarla no te hace ser más feminista".