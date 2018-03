Unanimidad en la Diputación para pedir al Gobierno una ley contra la despoblación en el mundo rural

5/03/2018 - 19:09

La Diputación de Jaén ha aprobado por unanimidad una moción planteada por el PSOE en el pleno celebrado este lunes en la que se exige al Gobierno de España que promueva una ley contra la Despoblación Rural.

JAÉN, 5 (EUROPA PRESS)

Se trata de "uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta esta provincia en los próximos años", según ha destacado la portavoz socialista, Pilar Parra. Antes, el presidente de la Administración, Francisco Reyes, ha aludido a su asistencia a varios congresos nacionales y ponencias de la Federación Española de Municipios y Provincias y ha dicho que es "el primer interesado en abordar este reto".

"Pero que no le quepa a nadie la menor duda de que el cien por cien de los recursos que emplea esta administración se hace para erradicar el problema de la despoblación, además de los 120 millones que de manera extraordinaria ha destinado esta Diputación a este asunto en los últimos años", ha afirmado.

Parra ha recordado al grupo 'popular' que en el último Consejo de Alcaldes había dos propuestas para el uso de los 15 millones de remanentes del año anterior: la presentada por el equipo de gobierno socialista de la Diputación y la presentada por la dirección del PP.

"Sus alcaldes, los del PP, prefirieron votar la que nosotros planteamos, lo que demuestra que ustedes van por un lado y sus alcaldes por otro. Y, ¿le digo por qué? Porque con su propuesta, por ejemplo, Santa Elena ingresaba 22.000 euros y con la que nosotros planteamos ingresará 130.000", ha dicho.

Además, porque con la propuesta del PP "el Ayuntamiento de Jaén ingresaba 2,6 millones de euros" frente a los 207.000 euros que va a recibir. Por ello, ha considerado que "está claro que con ese criterio, el PP es el que abandona a los pueblos y a su población a su suerte y el que lo quiere todo para el Ayuntamiento de la capital que es una máquina de hacer ruina".

En cuanto a la segunda moción del PSOE, solicitaba al Ejecutivo central que reactive las Ayudas a la Reindustrialización para la provincia de Jaén "en los mismos términos que tuvo durante el Plan Activa". Y es que, según ha expuesto el diputado Manuel Hueso, "en los años de gobierno de Rajoy han llegado a la provincia cinco veces menos ayudas que en la etapa de gobierno socialista".

Ha apuntado que se debe a que el plan "ha quedado en papel mojado tras los recortes de presupuesto y el endurecimiento de las condiciones para acceder a ellos". "Los pocos afortunados que han accedido a estas ayudas están deseando deshacerse de ellas porque, en muchas ocasiones, es más barato hoy día financiarse en cualquier entidad financiera que hacerlo a través de estas ayudas públicas", ha afirmado.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA Y LIMPIEZA DE CAUCES

En cuanto a las mociones presentadas por la oposición, el PSOE ha votado en contra de la presentada por el PP para llevar a cabo un plan de señalización turística en las carreteras de la provincia. Manuel Fernández ha argumentado que es una competencia que corresponde en cada caso al propietario de la vía, sea Gobierno central, Junta de Andalucía o Diputación.

Junto a ello, ha recordado casos en los que "el Gobierno de Rajoy nos ha tirado señales al suelo argumentando que la rotonda era suya". "También llevamos más de dos años para poder poner una señal en la autovía A-IV para indicar la dirección hacia el Museo de las Navas de Tolosa y en más de 24 meses aún no nos han dado ese permiso", ha agregado.

Igual argumento ha usado el diputado Bartolomé Cruz en la moción del 'popular' para pedir que Diputación lleve a cabo la limpieza del cauce del río Guadalimar a su paso por La Puerta de Segura y Puente Génave. De este modo, ha incidido en que es una competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, por tanto, corresponde al Ejecutivo central la limpieza de los cauces.

"No podemos pagar con dinero de la Diputación todo lo que el Gobierno de España no quiera hacer en la provincia. Y, además, no entendemos por qué sólo piden esta actuación para dos pueblos de Jaén, cuando hay montones de municipios por los que discurren ríos o arroyos, que requieren la misma atención y limpieza en sus cauces y con esta moción el Partido Popular los discrimina", ha concluido.