Vigo dice adiós al Pergamino Vindel en un acto de despedida que Feijóo considera "un hasta luego"

5/03/2018 - 20:45

El Museo do Mar de Galicia, en Vigo, ha acogido este lunes el acto de despedida del Pergamino Vindel, un manuscrito con siete 'cantigas de amigo' de Martín Códax que ha estado expuesto en la ciudad desde el pasado mes de octubre, y cuya despedida el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "un hasta luego". "Estoy seguro", ha sellado.

Con la presencia de numerosas personalidades, el acto ha contado con varias actuaciones musicales de Roi Casal y Uxía, que han intervenido entre los discursos del rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, y de Feijóo, y que ha estado animado por Troula Animación, que trovando han recordado que el pergamino "se tiene que marchar, con las cantigas a otro lugar".

Feijóo se ha congratulado del "gran interés que suscitó dentro y fuera de Galicia" la llegada de este documento, que ha atraído a la sociedad gallega, a estudiantes, a científicos y a especialistas para conocer de primera mano este elemento "clave de la cultura gallega". En total, ha destacado que se han superado los 50.000 visitantes y los 18.000 participantes en actuaciones complementarias.

En este marco, ha trasladado su "sensación agridulce" por la partida del pergamino, si bien ha subrayado el "valor histórico de estos seis meses" que estuvo en Galicia, por que ha sido capaz "de recordar que Galicia es tierra abierta", ha hecho sentir a los gallegos lo que fueron quién de construir a lo largo de los siglos y ha conectado Galicia y su cultura "internacionalmente".

También el rector ha considerado como "una hazaña histórica" que el pergamino volvió a Galicia y que "las 'cantigas' regresaron a la orilla del mar que las vio nacer". "Ilustran el nacimiento de una lengua, es un enlace de un encuentro mítico, el regreso al hogar, aunque parezca una vuelta transitoria", ha apuntado.

En este sentido, ha incidido en que aunque ahora este documento volverá a poner "rumbo a las Américas" --en concreto a Nueva York, donde se ubica su propietaria, la Morgan Library--, ha remarcado que esta "no es una despedida", sino que hay que "celebrar la continuidad de este hito" y "hacer lo posible por intentar que vuelva".

CONTINUAR LA COLABORACIÓN

Preguntado por los periodistas sobre estas cuestiones con posterioridad al acto, Mato ha explicado que ahora el pergamino debe regresar a Nueva York, y acto seguido enviará a los propietarios una carta de agradecimiento en la que también transmitirá lo que este evento supuso para Galicia desde el punto de vista académico, social, cultural y de impacto emocional.

Con ello, manifestará el interés de la universidad en mantener la puerta abierta y "continuar con la colaboración", y, a partir de ahí, esperará "que ellos digan maneras de colaborar". En todo caso, ha incidido en que su objetivo es una colaboración porque la Morgan Library no es "una institución que venda, sino que compra", por lo que el documento "no está en venta".

Es por esto que, en relación al anuncio hecho este mismo lunes por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, de convocar un pleno extraordinario para que el Ministerio de cultura inicie negociaciones para adquirir el Pergamino Vindel, ha dicho que no sabe "cuál es el significado". "A mi me dijeron que no lo quieren vender, a lo mejor si pregunta otro...", ha apostillado.