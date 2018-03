Logroño homenajeará este domingo a sus más de 30 víctimas del terrorismo con un concierto y un reconocimiento individual

6/03/2018 - 13:08

El Ayuntamiento de Logroño rendirá este domingo un homenaje público a las víctimas del terrorismo, con motivo de la celebración cada 11 de marzo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

El acto se celebrará a partir de las 13 horas en el Auditorio municipal y consistirá en un concierto gratuito interpretado por la Banda Sinfónica de La Rioja y un reconocimiento individual a más de 30 personas nacidas, empadronadas o que trabajaban en Logroño cuando sufrieron un acto terrorista, fuera cual fuera el lugar del atentado.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha presentado este martes el acto, junto con los portavoces de los cinco Grupos Municipales -PP, PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y Partido Riojano-; el delegado de la AVT en La Rioja, Víctor López; y el presidente de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (AVRT), Jerónimo López.

Gamarra ha asegurado que el acto del domingo "es un merecido homenaje a las víctimas logroñesas del terrorismo, una forma de darles visibilidad y de mostrarles nuestro cariño y nuestro apoyo", al tiempo que ha subrayado la unión de todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Logroño.

En este sentido, la primera edil ha asegurado que "la unidad de la sociedad logroñesa es la forma de mostrar nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo y de luchar contra el olvido, de recordar que muchas personas han sufrido personalmente la lacra del terrorismo, sea cual sea su procedencia".

En este punto, se ha referido al "verdadero relato" del terrorismo, a la necesidad de poner de manifiesto lo que realmente sucedió para que desde el conocimiento se transmita la verdadera historia de nuestro país y las víctimas nunca queden en el olvido.

Por todo ello ha animado a los logroñeses a acudir a todos los actos organizados para este domingo, tanto los que se celebrarán en el Espolón como en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

Como ha señalado Jerónimo López, "es de agradecer la unión de todos los Grupos, con ideas distintas en muchos aspectos, pero juntos en este homenaje, algo que sirve de ejemplo y estímulo". En la unidad ha incidido también Víctor López, quien ha reseñado que "estos son los homenajes que hay que ver, no los de los últimos días a los terroristas".

Por parte de los Grupos Municipales, Beatriz Arraiz, del PSOE, ha señalado "la necesidad de construir la convivencia desde la memoria, sobre la verdad, la justicia y la repatación a las víctimas". Para Julián San Martín, de Cs, "cuando planteamos la moción el pleno, se trataba de visualizar a las víctimas, de darles cariño y apoyo".

"Solidaridad y apoyo" que ha mostrado también Nieves Solana, de Cambia Logroño, mientras que Rubén Antoñanzas, por el PR+, se ha mostrado "orgulloso de ser de una ciudad que sabe honrar a sus víctimas todos unidos". Por último, Javier Merino, del PP, ha resaltado la "unidad" en un homenaje que "es lo mínimo que podíamos hacer por personas y familias que han soportado tanto sufrimiento".

EL HOMENAJE.

Este acto de homenaje es consecuencia de una moción presentada por el Grupo Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño de abril de 2016, que incorporó una enmienda de modificación elaborada en Junta de Portavoces y que fue respaldada por todos los grupos municipales.

En 2017 ya se realizó un concierto homenaje y la entrega de placas a las asociaciones de víctimas del terrorismo y este año 2018 se celebrará el concierto y se rendirá un reconocimiento individual a cada una de las víctimas del terrorismo.

Antes de comenzar el concierto se realizará la entrega de un reconocimiento individual a más de 30 víctimas del terrorismo, en su persona o en la de algún allegado que les representará en el acto.

El reconocimiento consistirá en una reproducción de la escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo, que se encuentra en el Paseo del Espolón, obra del escultor Agustín Ibarrola. Durante la entrega de los galardones, la pianista Paloma Gómez interpretará 'Kiss the rain' (Yiruma).

A continuación la Banda Sinfónica de La Rioja, dirigida por Aurelio Fernández-Velilla, interpretará un concierto que consta de cuatro piezas: 'Requiem', de David Maslanka, en recuerdo de las víctimas del holocausto nazi; 'Oscar for amnesty', de Dirk Brossé, dedicada a una abogada salvadoreña que luchó contra la dictadura de su país; 'Epilogue: Lest we forget', de Robert W. Jager, en conmemoración del final de la II Guerra Mundial; y 'Highligths from the Seville Suite', de Bill Whelan, narra la historia de un legendario héroe irlandés.