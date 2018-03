La concejal de Igualdad anima a secundar la huelga feminista que seguirá todo el equipo de gobierno

6/03/2018 - 13:18

La concejal de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, ha animado a secundar la huelga feminista del próximo jueves, 8 de marzo, promovida por más de 200 organizaciones, y a la que se sumará el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) al completo.

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

Además, ha invitado a participar en la manifestación de las 20.00 horas y ha confiado en que las expectativas "desborden" la plaza del Pilar y los manifestantes tengan que acudir por las calles. "Que se oiga el clamor de que estamos hartas de machismo y queremos vivir en igualdad".

Gracia ha precisado que los nueve concejales y miembros del equipo de gobierno de ZEC secundarán tanto la huelga laboral de 24 horas como de cuidados en el que caso de que tengan personas dependientes a su cargo y los que no los tengan se harán cargo de cuidados de terceros y de esta forma ejercerán esta tarea para que la mujer encargada de este cometido pueda ejercer su derecho a la huelga.

"Hacemos un llamamiento para que todas las mujeres se unan a la huelga feministas y los hombres se hagan cargo de las tareas de cuidados y de esta forma haya un punto de partida en la corresponsabilidad real y si algún hombre no tiene tareas de cuidado en su entorno las hay de tipo colectivo para que todas las mujeres puedan hacer huelga".

"La finalidad es demostrar el poder y potencial de más de la mitad de la población y como cuando las mujeres paran la vida no se puede mantener en la parte activa y reproductiva", ha expresado Gracia.

Ha avanzado que el equipo de gobierno hará huelga de 24 horas y no se programado reunión ni actividad alguna "que comprometa la actividad de las mujeres".

El 8M es una fecha importante en la programación en visibilizar y este año es doblemente especial por la huelga feminista a la que el gobierno de la ciudad "se suma como concejalas y concejales y como institución".

"MÁS POTENTE"

En rueda de prensa, junto a la jefa de servicio de Igualdad, Ana Gaspar, la concejal Gracia ha presentado la programación del mes de marzo que se ciñe a aspectos relacionados con la mujer. "Se trata de una programación excepcional durante el mes de marzo y ojalá sea una cosa normalizada que haya paridad en la programación municipal", ha expresado Gracia.

Asimismo, ha explicado que será una jornada muy especial porque aunque ya hubo una huelga feminista en el 2000 este año "será mas potente porque mujeres del ámbito internacional se ponen de acuerdo para secundarla en el ámbito laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados".

Al respecto ha explicado que en ámbito laboral la finalidad es lograr la igualdad salarial y la conciliación y se centrará en las mujeres migrantes para resaltar su especificidad; mientras que en el estudiantil la jornada de huelga es porque en esta fase de la formación se interiorizan los roles para lo que se ha organizado una actividad de fotografía.

La huelga en el ámbito del consumo se justifica porque la bolsa de la compra recae sobre las mujeres, que además pagan la denominada 'tasa rosa' del 21 por ciento de IVA en los productos de higiene femenina.

En el ámbito de los cuidados se muestra otra forma de corresponsabilizarse con una jornada sobre liderazgos transformacionales feministas que indican que hay otras formas de cuidarse, ha dicho.

La programación se extiende por las casas de juventud y los PIES y las bibliotecas con aportes de la cultura sobre la mujer y en el ámbito cultural se ha programado una actuación de danza "diferente" ha indicado.

PROGRAMACIÓN

Ana Esparza ha relatado que el 8M es una jornada especial, cuya conmemoración comienza este miércoles, 7 de marzo, con una jornada sobre las violencias machistas.

Se ha programado un encuentro con la directora de cine, productora y escritora, Mabel Lozano, que presentará los documentales sobre trata 'Exit', 'Escúchame' y el trailer 'Chicas nuevas 24 horas' basado en el libro 'El proxeneta'. La sesión estará moderada por la directora y productora, Vicky Calavia y tendrá lugar a las 18.00 horas en la Casa de la Mujer, situada en la calle Don Juan de Aragón.

A la huelga feminista y paros parciales de dos horas, además de la manifestación del 8 de marzo, las actividades seguirán el lunes, 12 de marzo, a las 19.00 horas, la conferencia de la escritora, Nuria Varela, 'Salomón no era sabio. Don Juan no era un héroe y Lolita no es una historia de amor'.

El miércoles, 13 de marzo, se llevará a cabo la mesa redonda 'Liderazgos transformacionales feministas: una mira desde las economías feministas de los cuidados', que estará moderada por la doctora en Relaciones de Género, María Añover.

Participarán representantes de la Fundación del Secretariado Gitano, la Comisión de la Mujer de la FABZ, el Grupo de Economías Feministas REAS Aragón, la Asociación de Mujeres con Discapacidad AMANEIXER, la Asociación de Mujeres de Senegal Kambengkafo, la Asociación de Mujeres de Mali, y el Colectivo Lefrig Asociación de Jóvenes Saharáuis.

Dos días después, el viernes 16 de marzo, se ha programado, a las 20.00 horas, la representación de 'La tumba de María Zambrano', dirigida por Jana Pacheco y posteriormente tendrá lugar un coloquio con actores y actrices en el Teatro del Merado, en la plaza de Santo Domingo. Las invitaciones se pueden recoger el mismo día en las taquillas.

#CARTOGRAFIASDEMUJERES

La tercera se semana de marzo comenzará con el coloquio 'Las mujeres inmigrantes y el empleo del hogar y de los cuidados' el día 19, a las 18.00 horas, tras el visionado del documental "En otra casa" de Carolina García.

En el debate intervendrán miembros del Colectivo Trabajador@s del hogar y los cuidados de Zaragoza y la abogada de USO, Marysol Ruberte; y lo moderará la antropóloga, Ana Lucía Hernández. Al día siguiente, el martes 20 de marzo, a las 19.00 horas tendrá lugar la actividad '#cartografiasdemujeres' diseñada por la fotógrafa y profesora de plástica, Marta Sánchez.

La última actividad será una master class de defensa personal para mujeres, que se impartirá el 24 de marzo, de 10.00 a 13.30 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Se pueden inscribir participantes, de más de 14 años, en la dirección web 'http://www.zaragozadeporte.com//defensapersonalfemenina'.