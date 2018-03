Amores ve "brecha salarial" con respecto a lo que cobraba Villa en RTVCM y PP niega que ella cobre menos por ser mujer

6/03/2018 - 13:30

Afirma que Alicia Senovilla cobraba más que ahora Teresa Viejo y que el programa de 'Ramonchu' es "el más rentable"

TOLEDO, 6 (EUROPA PRESS)

La directora general del ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) -ahora CMMedia-- Carmen Amores, ha señalado que "hay brecha salarial" en relación a lo que cobra ella y el sueldo que percibía su antecesor en el cargo, Nacho Villa, ya que mientras ella recibe 105.000 euros al año, Villa cobraba 120.000 euros.

Amores se ha pronunciado así este martes durante su intervención la Comisión de Control de RTVCM, donde aprovechando que el próximo jueves, día 8, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, ha indicado que sigue "estando por debajo de Villa".

Palabras a las que ha contestado la diputada del PP Ana Guarinos, quien ha negado que exista brecha salarial en este caso, pues "quien estuviera en su lugar cobraría lo mismo". "No venga a decir que cobra menos por ser mujer, no hay brecha", ha subrayado.

Dicho esto, la diputada 'popular' ha recordado que el director general del ente anterior a Villa, Jordi García Candau, cobraba 150.000 euros, y ha pedido a Amores que "no presuma" de igualdad en RTVCM, ya que "no hay paridad en los cargos del ente" y sería bueno que, aprovechando el día 8, pudiera mostrar "una amplia representación en los cargos directivos que no tiene".

Carmen Amores ha incidido en una intervención posterior en el argumento de la brecha salarial al indicar que si el responsable del ente fuera un hombre y ganara lo que ella "ganaría menos que el anterior director general".

El diputado del PP Carlos Velázquez ha replicado que "si Villa era muy malo y se bajó el sueldo 30.000 euros" respecto a su antecesor, Amores es "el doble de mala" porque solo se lo ha reducido 15.000 euros sobre el de Villa.

SUELDOS

En este contexto, y sobre las críticas del PP a los sueldos de los directivos, la responsable de RTVCM ha indicado que en la etapa anterior había once directivos que cobraban más de 995.000 euros de sueldo y ahora hay diez que reciben 798.000 euros. "Si la situación le parece tremenda ahora, qué le parecía antes", ha preguntado al PP sobre este tema.

Previamente, Carlos Velázquez ha reseñado que "no se puede entender" que el ente público tenga los directivos mejor pagados de toda España, y ha criticado que el personal de confianza cobre "más del doble de la media de lo que cobran los castellano-manchegos", llegando incluso alguno a cobrar "más que el presidente de la región".

Respecto al sueldo de los presentadores, y atendiendo al caso concreto de Teresa Viejo por el que se ha interesado el PP, Amores no ha desvelado la cantidad aunque sí que "cobra menos que la anterior presentadora de la copla, Alicia Senovilla".

"He llegado a escuchar que a Viejo se le pagaban 500.000 euros", ha lamentado Carmen Amores rechazando esas informaciones, y desvelando que, en cualquier caso, "se ha pagado más en otras épocas a Ramón García y Teresa Viejo".

TERESA VIEJO

Precisamente, Teresa Viejo y el programa que presenta, 'El lado bueno de las cosas', ha centrado parte de las intervenciones, criticando el PP que cada programa salga a unos 42.000 euros. Además, han recordado a Amores su compromiso de retirar el programa si la audiencia era menor que la media del ente, habiendo el último programa tenido una audiencia del 6,1%, menos que la media.

La directora de RTVCM ha recordado que si el programa está por debajo de la media de la cadena --que se sitúa en el 6,6%-- lo retirará cuando concluyan los ocho programas que se han encargado.

Sobre Teresa Viejo, en concreto sobre el vídeo promocional de su programa, ha hablado la diputada del PP Ana Guarinos, que ha preguntado a Amores si cree que es defender a la mujer ese vídeo "machista y rancio" donde aparece "una mujer con las piernas cruzadas y tacones de aguja".

Guarinos ha opinado que se deberían "pedir disculpas" por tratar a la mujer "como unas simples piernas y unos tacones", algo "excesivamente machista", de lo que no ha oído hablar, ha precisado, ni a la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ni a los grupos parlamentarios.

La directora general de RTVCM ha contestado que "esto es matizable" y que, aunque puede "hasta estar en parte de acuerdo" con la valoración de la diputada del PP, "es una valoración, no son datos cuantitativos".

'RAMONCHU', "MUY RENTABLE"

También se ha hablado del programa 'En Compañía' presentado por Ramón García, 'Ramonchu', como ha citado la diputada de Podemos María Díaz, quien en su intervención ha señalado que las contrataciones de presentadores no les parecen mal aunque hay que "apostar por gente de la tierra", y se ha interesado por el coste que han supuesto.

"No creo que haya un solo programa en la televisión más rentable que el de Ramón García, para lo que cuesta y lo que da", ha respondido la directora general del ente, que ha dicho que, sin entrar a valorar los contenidos del mismo, es "muy rentable".