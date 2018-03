Madrid. la comisión municipal sobre bicimad sigue en suspenso por la falta de documentación

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la municipalización de Bicimad no arrancará mientras el Gobierno municipal no haya enviado a los grupos la documentación que éstos requieren, en particular la que forma parte del sumario judicial producto de la querella del PP y la sujeta a confidencialidad en virtud del contrato entre el Gobierno de Ana Botella y Bonopark.

Así lo anunció el presidente de la comisión, el socialista Ignacio de Benito, al término de una Junta de Portavoces que se prolongó durante casi dos horas, y en la que el PP, el PSOE y Ciudadanos pidieron que no se inicien los trabajos ni empiece a correr el plazo de tres meses hasta que no tengan esa documentación, y Ahora Madrid apoyó esa decisión, aunque opina que la documentación principal ya ha sido entregada.

Por tanto, no se ha convocado ninguna sesión ordinaria de la comisión, que se aprobó en el Pleno muncipal de enero y se constituyó el 19 de febrero. Ese día, los grupos municipales acordaron que no comenzara a contar el plazo de tres meses hasta que el Gobierno no les enviara la documentación requerida y convocar la primera sesión para este martes. El pasado viernes, sin embargo, De Benito optó por convertir la sesión en una mera Junta de Portavoces para aprobar nuevos plazos ante la citada ausencia de documentación, y el resultado ha sido que los trabajos de investigación sigan sin arrancar.

De Benito y la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, señalaron que se ha solicitado a la jueza que instruye la querella del Grupo Popular por prevaricación y malversación de caudales públicos contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por la municipalización de Bicimad, la entrega de la documentación que consta en el sumario, y que el Gobierno municipal enviará a De Benito y al secretario del Pleno la sujeta a confidencialidad, para que éstos estudien cómo trasladarla a los grupos municipales sin vulnerar dicha cláusula. Según el presidente, dicha información "no se puede filtrar, pero los concejales tienen que tener acceso a ella y se les va a garantizar.

El resto de la documentación, la que no está judicializada ni sujeta a confidencialidad, sí ha sido remitida ya a los grupos, pero los portavoces del PP y Ciudadanos en la comisión, Álvaro González y Sergio Brabezo, respectivamente, coincidieron en desdeñar porque se refiere sólo a los inicios de Bicimad bajo el Gobierno de Botella y no a su municipalización por 10,5 millones de euros, el precio que ponen en cuestión ambos grupos.

La portavoz socialista, Mercedes González, apeló a la "honestidad" de Sabanés para que, si "no tienen nada que ocultar", no apele a la 'doctrina Cifuentes' por la que la presidenta de la Comunidad se negó a entregar documentación a la comisión de investigación sobre el Canal en la Asamblea de Madrid alegando que está judicializada. Según González, "la jueza no tiene nada que decidir" porque los concejales tienen, por el hecho de serlo, derecho a acceder a todos los expedientes municipales.

CIUDADANOS Y PP

Para Brabezo, en cambio, si en el Gobierno municipal "se acogen a la doctrina Cifuentes es que tienen mucho que esconder", por lo que denunció que "la obstrucción es clara" y que el PSOE y Ciudadanos no pueden acceder a una documentación de la que sí dispone el PP, por haber presentado la querella y estar personado en el proceso, y Ahora Madrid, por ostentar el gobierno y ser los querellados miembros del mismo. La portavoz del grupo, Begoña Villacís, apostilló que "las ganas de transparencia se demuestran sobre todo cuando el investigado es uno", y no cuando se investiga a otros, los antiguos gobiernos municipales del PP. "No quieren que se arroje luz pero vamos a conseguirlo", prometió..

Álvaro González, sin mencionar a Cifuentes, criticó que el proceso iniciado por la querella del PP "no está bajo secreto de sumario", algo que corroboraron fuentes socialistas, por lo que trasladar la solicitud a la jueza son "excusas" para dilatar el tiempo, y que parte de la documentación les haya sido denegada con un escueto "no procede", como si la EMT pudiera decidir cuál debe remitir y cuál no. "No cejaremos en el empeño", advirtió.

El portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez-Almeida, deslizó esta misma mañana durante su visita al Club Deportivo Breogán que "la documentación que nos han enviado no la ha pedido ningún grupo municipal" y "está incompleta" y que "el Gobierno de Manuela Carmena sabe que está acorralado por Bicimad" y debería "reconocer todas las tropelías que han hecho y pedir perdón a los madrileños".

Frente a las crítias unánimes de la oposición, Maestre señaló que la decisión de los tres grupos de no arrancar la comisión "es muy legítima", y que lo hará "cuando ellos decidan que eche a andar". Además, justificó el derecho de Sabanés y Fernández Heredia a defenderse de la querella judicial y por tanto no airear la documentación y marcó distancias con la llamada 'doctrina Cifuentes' alegando que el Canal de Castilla fue un "saqueo millonario durante más de 20 años" por miembros del PP o empresarios afines, mientras que la compra de Bicimad reflotó "un servicio nefasto" que recibió el Gobierno de Ahora Madrid del de Botella "por una cantidad no superior a los 10 millones" y en un contrato perfectamente contrastado.

La Junta de Portavoces, según indicaron fuentes municipales, sí acordó dividir los bloques de comparecientes en tres partes, cada una de las cuales ocupará dos sesiones. La primera parte abordaría los antecedentes; la segunda el procedimiento de negociación de la cesión del contrato en septiembre de 2016 y el inventario de Bonopark; y la tercera una valoración, los aspectos económicos, la auditoría que se realizó a posterior en diciembre de 2017 y la prestación del servicio por parte de la Empresa Municipal de Transportes, que lo gestiona desde la cesión del contrato. A la ya conocida petición de comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, por parte del Grupo Popular, respondió hoy Ahora Madrid solicitando la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exportavoz del PP en el Ayuntamiento Esperanza Aguirre

