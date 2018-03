La brecha de género de las pensiones en Catalunya es del 40% según CC.OO.

6/03/2018 - 13:35

Tres de cada cuatro empleados a tiempo parcial son mujeres, "la mayoría involuntariamente"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La brecha de género de las pensiones en Catalunya es del 40% y las mujeres pensionistas cobraron el año pasado una media de 743,63 euros, frente a los 1.232,04 de los hombres, según un estudio de CC.OO. de Catalunya.

La secretaria de Mujeres, Diversidades y Políticas LGTBI del sindicato, Alba Garcia, ha lamentado este martes en rueda de prensa que "hay una precariedad impresionante".

La responsable de Transversalidad de Género y Análisis con Impacto de Género del sindicato, Lídia Sandalinas, ha detallado que las pensiones que más cobran mujeres y hombres son las de jubilación, con una brecha del 40,5%; y que las mujeres están "sobrerepresentadas" en las pensiones no contributivas de jubilación: ellas son el 75%.

El 74% de empleados en jornada parcial son mujeres, "la mayoría involuntariamente", por no haber encontrado trabajo a tiempo completo y por tener que cuidar a familiares.

Garcia ha urgido a revertir la pérdida de derechos que considera que han producido las reformas laborales, además de legislar contra la brecha de género y por la igualdad en todas las empresas.

Entre las necesidades detectadas, el sindicato pide dotar a la inspección de trabajo de expertos en el abordaje de género, y que puedan actuar de oficio, así como que se desarrollen políticas activas de empleo para disminuir la brecha salarial, y que se avance en políticas de conciliación laboral y de corresponsabilidad hombre-mujer.

"Constatamos que las políticas de austeridad aplicadas en los últimos años han producido más desigualdades de género y un empeoramiento de la salud de las mujeres", y que por ejemplo se han priorizado los riesgos de seguridad y de accidentes laborales de forma androcéntrica, y se han ignorado los riesgos de ergonomía, psicosociales y enfermedades profesionales.

PARO ESTRUCTURAL

El paro afecta a una de cada ocho mujeres, frente a uno de cada diez hombres, y el 46% de las mujeres en paro hace más de dos años que está en esta situación: "Podemos afirmar que hay una parte del paro de mujeres que es estructural", y para estas, la tasa de desprotección es ocho puntos superior a la de los hombres, han criticado.

El empleo en mujeres es diez puntos inferior respecto a la tasa de empleo en hombres --el 49,1% frente al 59%--, una diferencia que ha aumentado dos puntos en los últimos cinco años.

Garcia ha añadido que, al analizar el riesgo de pobreza en el supuesto de autonomía --en vez de contemplar la unidad familiar--, la tasa de riesgo en mujeres se eleva al 49,7%, frente al 25,7% de los hombres.

HUELGA DEL 8M

Al ser preguntadas por los periodistas, Garcia ha celebrado que por primera vez dos sindicatos mayoritarios de clase --CC.OO. y UGT-- hayan convocado y organizado una huelga feminista el 8 de marzo, y ha dicho que, aunque son dos horas, muestra más conciencia social, y prevén una participación positiva, aunque será más difícil de cuantificar que en otras ociasiones.

"Estamos viendo cómo las fuerzas mas conservadoras no quieren hablar de ello porque dicen que no toca, que no toca hablar de brecha salarial ni de desigualdades, pero una gran mayoría social sí que quiere", ha defendido Garcia.

Sandalinas ha calificado de prioritario abordar la violencia machista, tanto en el ámbito laboral como en el social, y han exigido que se dedique una dotación presupuestaria tanto a nivel estatal como catalán, y que el ámbito jurídico realice una capacitación en perspectiva de género, dado que en Catalunya se aprueban una tasa menor de órdenes de protección que en el conjunto del Estado.