PP-A acusa a Susana Díaz de "cerrar la puerta" de la formación profesional a 142.000 jóvenes desde que es presidenta

6/03/2018 - 13:46

El PP-A ha acusado este martes a la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, de "cerrar la puerta" y dejar fuera de la formación profesional a un total de 142.000 jóvenes desde que está al frente del Ejecutivo andaluz, un dato que ha concretado en 31.500 en el último año, de los que unos 16.000 son mujeres.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha advertido de que esta circunstancia "vulnera" el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, de ahí que haya afeado a Susana Díaz que se dé "golpes de pecho" por el 28F, Día de Andalucía, o por el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero haya "cerrado la puerta a 31.500 jóvenes" en este año por no convocar plazas suficientes.

Así las cosas, Crespo ha insistido en que el proyecto de ley sobre la Formación Profesional que se debate este martes en la Cámara autonómica es "una ley vacía, una cortina de humo" que no soluciona los problemas que tiene Andalucía en este ámbito. Por eso, ha explicado que el PP-A ha presentado una enmienda a la totalidad del texto, porque es "una chapuza que no resuelve el problema".

"Susana Díaz intenta tapar la verdadera realidad de la formación", ha advertido la representante del PP-A, quien critica que con sus políticas, Susana Díaz "les cierra a los jóvenes la puerta a la formación y, por ende, al empleo", una circunstancia que no es permisible en una comunidad con una tasa de desempleo juvenil y femenino como las que tiene Andalucía.

Por todo, Crespo ha considerado que Susana Díaz "sigue desbordada con la gestión", toda vez que ha vuelto a reprocharle que no garantice a los jóvenes andaluces que puedan acceder a una formación profesional adecuada que les permita encontrar un empleo.

"En Andalucía no nos podemos permitir que 31.500 andaluces estén fuera del sistema en un año, y 142.000 desde que Susana Díaz es presidenta", ha proseguido la representante del PP-A, quien ha incidido en que esta circunstancia "vulnera el Estatuto de Autonomía en el artículo 21". "Que no se dé tantos golpes en el pecho y trabaje por los jóvenes en Andalucía", ha apostillado.

PIDE A CS QUE ABRA LOS OJOS

Y también ha criticado Crespo la postura de Cs en este asunto, partido al que ha reprochado que haya prestado un "apoyo incondicional al PSOE-A" incluso con esta norma con la que Susana Díaz "construye una cortina de humo y Cs la despliega para que no se vean los problemas reales de formación profesional".

Así las cosas, ha censurado la "complicidad" que Cs ha mantenido respecto a esta ley pues "lleva tres años sin decir nada", al tiempo que le ha preguntado a los de Juan Marín si van a aprobar esta ley "tal y como está".

Además, Crespo ha afeado a Cs que planteen la posibilidad de retirarle el apoyo al PSOE-A si no presentan una propuesta para reformar la ley electoral, "pero no se plantea levantar la voz con un tema tan grave como que 142.000 andaluces se hayan quedado sin formación". "A Cs no se le ocurre levantar la voz cuando son oportunidades de empleo que se les quita a los jóvenes", ha abundado.

Por todo, ha reclamado al partido naranja que "abra los ojos" y aprueben la enmienda a la totalidad que ha registrado el PP-A contra el proyecto de ley de formación profesional y "no se conforme con el desempleo y una ley vacía".