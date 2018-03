La Schubertíada de Vilabertran tendrá 22 conciertos con el "who is who" del lied

6/03/2018 - 14:19

La 26 Schubertíada de Vilabertran reivindicará en 18 conciertos la canción lírica lied invitando al "who is who" de este género, en una edición que tendrá en total 22 conciertos en verano, y ocho más a lo largo del año en Barcelona y Euskadi promovidos por la Associació Franz Schubert, que elevarán hasta un total de 30 los recitales en el marco del festival.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa este martes, el coordinador de la Associació Franz Schubert, Víctor Medem, ha explicado que el festival reivindicará el lied en esta edición para "volver a las esencias de la Schubertíada", reuniendo a los artistas más emblemáticos de este género.

Ha destacado los debuts en el festival del Cosmos Quartet, Mercedes Gancedo, Jonathan Brown, Natalia Labourdette, Trio VibraArt e Igor Levit, y ha avanzado que la apuesta por la juventud será "muy fuerte" atendiendo a su vocación pedagógica.

En la página de cantantes, el cartel del festival combinará experiencia con juventud, con nombres como Josep Ramon Olivé, Mercedes Gancedo, Katharina Konradi, Sarah Connolly, Matthias Goerne, Bernarda Fink, Lise Davidsen, Natalia Labourdette, Mojca Erdmann, Anna Lucia Richter, Andrè Schuen y Christoph Prégardien.

La Schubertíada también tendrá un importante espacio dedicado a los pianistas en el acompañamiento de las voces, con la maestría de Wolfram Rieger, Malcolm Martineau, Alexander Schmalcz, Roger Vignoles, James Baillieu, Gerold Huber, Daniel Heide y Julius Drake.

CUATRO NUEVOS ESCENARIOS

Aunque la sede central será Vilabeltran acogiendo 16 conciertos, Medem el festival tendrá cuatro nuevos escenarios con distintas vocaciones.

Estas nuevas plazas serán Figueres (Girona), donde se consolidará la presencia del festival en la ciudad habilitando incluso una conexión de autobuses; la localidad francesa de Saint-André de Sorède donde se rendirá homenaje a Pau Casals; Castelló Empúries (Girona) desde donde se dará un concierto "muy especial" de órgano, y el monasterio de Sant Quirze de Colera (Girona), que acogerá un recital ideado para un público más joven.

El director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Jusèp Boya, ha dicho que, pese a las particulares circunstancias por las que pasa Catalunya, el Govern no se ha parado y sigue trabajando por situar la cultura en el espacio de centralidad que le corresponde.

El presidente de la Associació Franz Schuert, Jordi Roch, ha ensalzado la colaboración del festival con cuartetos como el Quartet Casals, unas formaciones que están floreciendo, mientras que la alcaldesa de Girona, Marta Felip, ha destacado el interés de la ciudad y su complicidad con el festival.

El presupuesto del festival será de 258.000 euros --respecto a los 223.000 de 2017--, y su índice de ocupación fue del 83,5% la pasada edición.