Oltra ve una "burla" que el partido "más corrupto" de España aproveche su mayoría en el Senado para llamar a "honrados"

6/03/2018 - 14:34

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, considera una "burla" que el partido "más corrupto" de España aproveche su mayoría en el Senado para llamar a declarar a partidos "honrados" y "generar confusión".

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto en Elche, al ser preguntada por su citación por parte del PP el 15 de marzo en el Senado en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos para una jornada dedicada a analizar sus finanzas, cuyas cuentas de 2015 fueron desaprobadas por el Tribunal de Cuentas en un informe el pasado diciembre.

Al respecto, Oltra ha afirmado que "parece que hayan hecho adrede" convocarle en plenas Fallas y ha apostillado que "siendo, además, una comisión del Senado debería respetar la diversidad de los territorios".

No obstante, ha afirmado que si no puede trasladarse su comparecencia a otro día, acudirá porque es una obligación democrática. "Y con gusto me explicaré", ha dicho para agregar que "parece una burla que el partido más corrupto de España, aprovechando la mayoría que tiene en el Senado, llame a declarar a partidos honrados para tapar su propia corrupción y miseria y querer hacer una confusión".

En este sentido, ha aclarado que "no es lo mismo" que en la Audiencia Nacional se está juzgado al PP por financiación ilegal, y tampoco es lo mismo que en la libreta de Luis Bárcenas salga M. Rajoy. "No es lo mismo --ha proseguido-- que los empresarios reconozcan que financiaron al PP con dinero negro. No es lo mismo que se esté investigado casi cualquier gran evento que ocurrió durante la época de gobierno del PP en la Comunitat, como la visita del Papa, Gürtel o Brugal".

A su juicio, "quieren hacer ver y confundir a los ciudadanos como que aquí todo el mundo es igual". Y esto es, a su entender, "casi ridículo cuando todos los días estamos viendo desfilar a dirigentes del PP por los juzgados y algunos ya incluso están en la cárcel", ha apostillado.