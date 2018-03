Echávarri dice que el aparato descubierto en el despacho de Urbanismo era "inerte como un jarrón"

6/03/2018 - 14:23

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha negado que en el Ayuntamiento se haya producido "espionaje" porque el aparato descubierto en Urbanismo era "inerte" y "no hacía nada, era como si hubiera un jarrón". Con todo, ha anunciado que dará traslado este mismo martes al Cuerpo Nacional de Policía del dispositivo de grabación localizado en el despacho de la concejal Eva Montesinos, ante la denuncia presentada por el portavoz de Guanyar y exedil del área, Miguel Ángel Pavón.

Echávarri ha sostenido que es un aparato que "por sí mismo" no almacena datos y "por ello, no estaba para interferir las conversaciones y la privacidad de la ocupante del despacho. Eva Montesinos no estaba siendo escuchada ni era víctima de absolutamente nada".

En una comparecencia pública, junto a los diputados nacionales del PSPV Patricia Blanquer y Hérick Campos, el alcalde de Alicante ha indicado que dado que no se estaba perpetrando "ninguna acción delictiva", se decidió no denunciar. "En beneficio de que no hubiera ruido y lío mediático, se decidió que no merecía la pena denunciarlo", ha sostenido y ha alegado estar "seguro" de que "otros grupos" hubieran mostrado el aparato en rueda de prensa y "hubieran hablado de 'watergate'", en referencia al caso del expresidente americano Richard Nixon. "Quizás el mismo lío que están montando yendo a denunciar; nosotros nos dedicamos a trabajar", ha mantenido.

"VERBALMENTE"

Así, ha anunciado que "hoy mismo o mañana" se llevará el dispositivo a la Policía para que, ante las diligencias abiertas por la denuncia de Pavón que se "ha sentido víctima de escuchas ilegales", "vuelvan a dictaminar lo que nos dijeron verbalmente, que es que no hace nada y que por sí mismo no hace nada y que podría ser parte de algo más amplio que ya no estaba".

Con todo, Gabriel Echávarri ha planteado "con la cabeza fría" que el dispositivo fue localizado por "nosotros" y en un despacho "que ocupábamos nosotros". "En un despacho en el que llevábamos un mes", ha agregado y ha afirmado: "Tranquilidad absoluta".

Echávarri ha mantenido que el aparato "no podía estar funcionando cuatro años" ya que la "pila de mando a distancia que en dos o tres meses se tendría que cambiar".

"Si fuera de un sistema de grabación, falta toda la parte de grabación; si era un objeto que no debía estar en un despacho", ha continuado y ha negado que haya habido "espionaje" hacia Eva Montesinos. "Si hubo antes, no lo sé. El día que fuimos a detectarlo nosotros ya solo estaba ese aparato y eso no hace nada. Con el más mínimo atisbo de dudas hubiéramos denuncia", ha asegurado.

Echávarri que ha dicho no saber dónde estaba el armario donde se localizó, sí ha subrayado: "Sí que sé que no estaba en mi despacho", y ha sostenido que se practicó un segundo barrido, el mismo día en que se descubrió el aparato de Urbanismo, en su propio despacho y que el resultado fue negativo.