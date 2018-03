IU critica que la mitad de sus enmiendas al presupuesto de 2017 "no se han ejecutado"

6/03/2018 - 15:17

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este martes la "escasa ejecución" de las partidas que IU logró sumar al presupuesto de 2017 con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y la mayoría social de la ciudad".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Tras la celebración de la Comisión de Seguimiento del Presupuesto, González Rojas ha señalado que, según los datos actualizados a 1 de marzo de 2018, el año pasado "tan sólo se ejecutó un 51,35 por ciento de las enmiendas incorporadas por Izquierda Unida a las cuentas municipales", lo cual considera "absolutamente insuficiente y, además, dice mucho de la importancia que el gobierno de Juan Espadas le concede a los acuerdos que firma con este grupo político".

En concreto, de los 29,3 millones a los que ascendían las propuestas de IU recogidas en el presupuesto, el gobierno del PSOE ha empleado 15 millones de euros, es decir prácticamente la mitad de lo aprobado. Una cifra que, a juicio de González Rojas, "evidencia a las claras la nula credibilidad" del alcalde en materia económica.

Rojas considera "especialmente grave la exigua ejecución" de las enmiendas de IU relativas a políticas de empleo (25,69%), polígonos industriales (21,58%), fomento de la bicicleta (20,42%), recuperación de la memoria histórica (19,95%), bienestar animal (25,28%) o colegios (52,72%). Igualmente, ha recriminado al gobierno de Espadas que "no haya sido capaz de gastar ni un euro" de las partidas contempladas en el presupuesto, gracias a la insistencia de su formación, para luchar contra la siniestralidad laboral o a implantar Buses Tránsito Rápido (BTR) en la ciudad.

"Más lamentable si cabe", en opinión Rojas, es la ejecución de las inversiones presupuestarias de 2017. Y es que señala que, de los 46,1 millones de euros que había consignados en este capítulo, "sólo se han acometido 16,2 millones de euros, esto es, un 35,1 por ciento". Este porcentaje, según el portavoz de IU, pone de manifiesto la "desastrosa gestión" de Espadas, un problema que "no se arregla, ni mucho menos, con un reajuste de competencias entre concejales".

"Para este viaje no hacían falta alforjas", ha subrayado el portavoz de IU, quien sostiene que los datos confirman lo que su grupo político viene denunciando desde hace tiempo. "Sencillamente, nos parece una vergüenza que el ejercicio se haya cerrado con estas cifras", ha indicado Rojas.

Por ello, ha instado al alcalde "a no buscar culpables cuando Izquierda Unida no le apoya sus presupuestos u ordenanzas fiscales", ya que "los únicos concejales responsables de esta raquítica ejecución no están en la oposición, sino dentro de su propio gobierno".

Por último, González Rojas ha criticado el retraso con el que el gobierno de Espadas ha convocado la Comisión de Seguimiento del Presupuesto, que llega "dos meses después de cerrarse el ejercicio y cuando ya no se puede hacer nada para reconducir la situación, al menos en lo que respecta a 2017".

Para el portavoz de IU, esta "tardanza resulta injustificable" y supone un grave incumplimiento" de la moción de Izquierda Unida aprobada en 2016 por el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de dotar de mecanismos de transparencia y control a la gestión presupuestaria municipal.