Periodistas esperan que el 8M permanezca en el tiempo y no se quede en "un grito femenino que está sonando muy fuerte"

6/03/2018 - 15:29

Periodistas de distintos medios de comunicación españoles han participado en la presentación de un estudio sobre la presencia de la mujer en la opinión periodística y se han referido a las movilizaciones que tendrán lugar este jueves 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En la mesa de debate, moderada por la periodista de laSexta Cristina Villanueva, su colega de 'El Mundo' Lucía Méndez ha explicado que "desearía" que el 8M "no se quedara en una espuma" o en un "postureo". "Yo desearía que no se quedara simplemente en un grito femenino, que está sonando muy fuerte", ha afirmado, al tiempo que ha considerado "imprescindible" la implicación de las personas que tienen que tomar las decisiones.

Méndez ha puesto en valor el número de apoyos que ha logrado en pocos días el manifiesto #LasPeriodistasParamos. "Lo que estoy viendo a mi alrededor no lo había visto nunca. Esto de que hayan firmado 5.500 periodistas un manifiesto en dos días me pasma, me produce sorpresa y alegría al mismo tiempo", ha asegurado.

En esta misma línea, Emma Riverola ('El Periódico de Cataluña') ha afirmado que lo que está ocurriendo en torno a la figura de la mujer es "muy ilusionante, muy activo, muy potente". "Yo creo que no se va a quedar en poca cosa, sino que va a seguir", ha subrayado, para después indicar que las mujeres se han sentido "inferiores durante mucho tiempo".

"Este movimiento nos está diciendo que no, que podemos y valemos mucho, y podemos cambiar las cosas", ha declarado la articulista, que considera que los hombres en general están "aferrados a sus privilegios" y en que el feminismo es el movimiento social del siglo XXI.

Para Soledad Gallego-Díaz ('El País'), las mujeres tiene que convencerse de que su opinión es "tan importante como la de cualquier otro miembro de la sociedad". "Tenemos el mismo derecho y el mismo espacio. Tenemos que ser nosotras las que luchemos por conseguirlo. Eso no se da, eso se coge", ha enfatizado.

Por su parte, Vicente Ferrer, de 'El Español', ha indicado que en base al eco que está teniendo el movimiento feminista no cree que el 8M vaya a ser "un petardazo de un día sino que forma parte de un proceso de concienciación". "El día 8 puede marcar un antes y un después", ha comentado.

Asimismo, Gumersindo Lafuente ('Eldiario.es') se ha mostrado "preocupado" porque, según ha señalado, hay una parte de la política española y de los sindicatos que están "despreciando de manera ostensible" este movimiento, con unos argumentos "escandalosos". Así, el periodista ha asegurado que se trata de un momento "tremendamente emocionante" y cree que "lo que está pasando este año y esta semana no puede quedar en una anécdota".