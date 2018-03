Revilla cree que Cantabria va "bien" y atribuye críticas a la proximidad de las elecciones

6/03/2018 - 15:31

Dice que "es la primera vez" que el PRC está "en condiciones de ser el partido más votado"

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado este martes que está "relativamente satisfecho de cómo va la región" y ha atribuido las críticas de los partidos de la oposición a que estamos en vísperas de elecciones, una época en la que "los políticos entramos en berrea".

"Hacemos todo lo que podemos, la situación es complicada pero yo creo que esto va relativamente bien", ha dicho a preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este martes a la Feria Horeca de Hoznayo.

Revilla ha dicho que "cuando vienen las elecciones ya no hay amigos" y la oposición hace el papel que le corresponde, que "yo también he hecho", ha puntualizado, de "no dar ni agua al que la pide, en todo caso darle sal"; y de crítica al que está gobernando, "a veces con razón y otras con menos razón".

El también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha opinado también que es "la primera vez" que el PRC está "en condiciones de ganar las elecciones". De hecho, ha dicho estar "casi seguro" de que será el partido más votado en los comicios de 2019.

"Es lo único que me queda por ver", ha dicho Revilla, quien ha apostillado que espera verlo pero eso será "si aguanto, porque a partir de los 75 años, puede haber malas noticias cualquier día".

"Lo del tren de altas prestaciones lo tengo más complicado, porque ya la edad me pide urgencias y no veo que la cosa sea para ahora mismo", ha apostillado.