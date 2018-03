Camps asegura que nunca ha visto las cuentas del partido ni se ha "entrometido" en adjudicaciones

6/03/2018 - 15:29

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que nunca vio las cuentas del PP porque era una labor que no le correspondía y porque confiaba en las personas encargadas de ella, y que jamás se ha "entrometido" en supuestas adjudicaciones de obra pública.

Camps compareció durante casi tres horas ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, y en su alegato final recuperó algunos argumentos defendidos en las respuestas a los diputados. Aseguró que su única propiedad sigue siendo el mismo piso compartido con su mujer que tenía cuando dejó el Congreso de los Diputados y que "nunca" ni él mismo ni nadie de sus gobiernos se ha enriquecido. "No lo habría permitido", alertó.

Algunos integrantes de esos gobiernos están siendo investigados, reconoció, pero por "irregularidades administrativas", igual que el alcalde de Alicante, precisó, que se mantiene en esa responsabilidad.

El conocimiento que tiene del funcionamiento interno del partido, añadió, es el que tiene cualquier presidente autonómico, sobre la base de que separó "muy bien, de manera diáfana", la tarea de gobierno y de partido, "nunca hubo confusión de cargos", y de ahí su "tranquilidad personal".

"Tengo la tranquilidad absoluta de no haber cometido, ni una sola irregularidad, de no haber indicado ninguna irregularidad, de no haber consentido ni una sola irregularidad", insistió, y de que a pesar de haber manejado presupuestos de miles de millones "ni un solo euro" se desvió para su enriquecimiento personal ni de su entorno.

Al responder a las preguntas de los diputados, aseguró que las cuentas eran "absolutamente legales", ajustadas a Derecho y se aprobaban por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas.

Precisó después que nunca en su vida "me he entrometido" en adjudicaciones y por eso no puede haber ningún supuesto adjudicador que pueda decir que él dio indicaciones de nadie, "me han importado mucho más los hospitales, los colegios", y también, dijo a la portavoz de ERC, que el catalanismo en la Comunidad Valenciana no llegara "a los extremos a los que desgraciadamente ha llegado".

La primera vez que preguntó por las cuentas del partido, explicó, fue en 2009 a raíz de una información de 'El País' por la que llamó al entonces secretario general, que le dio todas las garantías sobre la corrección de las finanzas y que a instancias suyas las explicó en medios de comunicación, en las Cortes Valencianas y ante la dirección del partido.

DEL PP CON O SIN CARNÉ

Preguntado por si sigue siendo militante del PP respondió "espero que sí", y que nadie le ha pedido "que yo sepa" que renuncie a serlo. Dejó claro que siente el cariño de su partido, también de quien es su presidente, Mariano Rajoy, de la secretaria general, ahora Dolores de Cospedal, y de "toda la Junta Directiva".

Con Rajoy, explicó, tuvo una "relación extraordinaria" en el nivel que le correspondía como presidente autonómico, pero cuando cesa esa responsabilidad uno "tiene que asumir el papel que le corresponde", y ahora sería "una presunción absurda" pretender tener esa misma relación siendo un "militante de base más". Sin embargo, precisó, seguirá pidiendo el voto para el PP y para Rajoy porque se considera parte del partido "tenga o no tenga carné" y ocupe o no un cargo público.

Es "imposible" que nadie de su entorno desee verlo en el banquillo, aseguró, porque todo el mundo que le conoce sabe que es una persona "honrada" y un "político honorable".

Preguntado en varias ocasiones por las acusaciones lanzadas ante el juez por Ricardo Costa, Camps aseguró que no les da credibilidad porque ha estado nueve años diciendo lo contrario y porque su declaración ante los tribunales pudo obedecer a un legítimo derecho de defensa que él no quiere juzgar ni interpretar. En todo caso, alegó, no detalló información concreta sobre pagos, actos ni empresarios.

"IMPERTINENCIAS" E "INSULTOS"

La comparecencia de Camps estuvo trufada de rifirrafes con los distintos portavoces. Con el del PSOE, Artemi Rallo, comenzó pidiéndole "que se guarde las impertinencias" tras preguntarle si cree que el PP le ha tratado como a una "manzana podrida". Cuando Rallo le peguntó si no tiene un problema de conciencia, Camps le respondió que únicamente el hecho de que los socialistas no le hayan pedido perdón después de ser absuelto en el caso de los trajes y de que quien le acusara y fuera condenado en costas sea ahora presidente de la Generalitat Valenciana.

También se enzarzó con la portavoz de ERC, Ester Capella, que hablaba del PP en "el País Valenciano", algo que Camps considera "un insulto" a los valencianos, hasta el punto de pedir al presidente de la comisión, Francisco Quevedo, que se dirigiera a la diputada para pedirle que no utilizara ese término. Quevedo le explicó que se trata de una "diferencia de concepciones completamente legítima" y si eso realmente fuera un insulto "estarían ustedes a tiros y afortunadamente eso no ocurre".

A preguntas del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, explicó que hace años que no sabe nada de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', al que en una conversación telefónica una Nochebuena llamó "amigo del alma". Igual que no vio "jamás" las cuentas del partido, aseguró, tampoco vio las de la empresa Orange Market. "Jamás he abierto un libro de contabilidad, nunca en mi vida", insistió. En respuestas a Chema Guijarro, de Unidos Podemos, explicó que desconoce la normativa específica sobre financiación de partidos

Tampoco supo nunca de la "existencia" de un señor llamado Francisco Correa, aseguró, ni de una supuesta nota de la dirección nacional del partido para no contratar con empresas de ese grupo.

Con Baldoví también se enzarzó en varias ocasiones, entre ellas cuando Camps se refirió a los pueblos que visitaba en la Comunidad Valenciana y el portavoz le afeó que no fuera al suyo. "¡Cómo que no fui a Sueca, es que no salía de Sueca!", le espetó.

"ALTÍSIMA DIGNIDAD"

Al responder al portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, le agradeció una conversación personal que ambos tuvieron en Valencia tras encontrarse casualmente en la calle, en la que el ahora dirigente del partido de Albert Rivera, recordó, le dijo que había sido "el mejor presidente" de la Generalitat Valenciana y había lamentado el "injusto" trato al que estaba siendo sometido en aquel momento.

Recibió su cariño, aseguró, fue un encuentro "muy emotivo" entre dos personas "que vivíamos circunstancias personales muy duras" y demostró con ello "altísima dignidad" y un comportamiento que "le agradeceré toda mi vida". A Cantó le insistió en que no considera importante tener el carné del PP para considerarse del partido. "Esas personas que van cogiendo carnés para luego tener escaños no son mi tipo de personas", remachó. Cantó le reconoció que cree que nunca se ha enriquecido personalmente pero sí "pudo pecar" de no haberse dado cuenta de lo que sucedía a su alrededor.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, subrayó que Camps ha sido declarado inocente por sentencia firme y aunque hay en marcha "otros procedimientos" no son "causa" de esa comisión, que considera una "envolvente de acusaciones sin demostrar". Pidió por ello a los portavoces que respeten los tiempos de la Justicia, la presunción de inocencia y las siglas de su partido, que representa a 800.000 militantes y a millones de votantes. "De esta comisión el PP va a salir más fortalecido que nunca", aseguró, para no distraerse de su labor de servicio a los ciudadanos.

Al concluir la comparecencia, Camps insistió ante los medios de comunicación en que nunca conoció los detalles de las cuentas del partido pero siempre confío en las personas encargadas y en las auditorías, y en que siempre se ha sentido "arropado" por el PP. Preguntado por si mañana aportará alguna novedad a su declaración ante el juez, aseguró que sí con una sonrisa.

