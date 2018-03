Rajoy esgrime el empleo femenino para sentirse "en la buena dirección" por la igualdad de género

6/03/2018 - 16:22

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, enumeró este martes los datos de empleo femenino, afiliación de mujeres a la Seguridad Social y aumento de emprendedoras para demostrar que España está "transitando en la buena dirección" hacia la igualdad de género.

Lo dijo en la respuesta a la pregunta que le formuló el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, en la sesión de control al Gobierno, sobre qué acciones va a tomar éste para combatir la desigualdad de género. Gil recordó el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el jueves, y sacará a la calle a mucha gente pero "no todo el mundo pone en práctica la igualdad", que está "muy lejos de ser efectiva".

Rajoy concedió que el tema preocupa a todos y que el objetivo es que la igualdad legal se traduzca en real, y dijo que la brecha más fuerte es la laboral, pero que ya se ha recuperado todo el empleo femenino perdido durante la crisis y se ha batido el récord de afiliadas a la Seguridad Social, por lo que perseverará en su política, que está "transitando en la buena dirección".

La segunda brecha es, dijo, la del emprendimiento, y esgrimió que el número de empresarias ha aumentado en 97.000 desde la crisis. La tercera que enumeró fue la de las pensiones, y señaló que hay un complemento del 15% que ya reciben 355.00 mujeres y que se han equiparado los derechos de los trabajadores a tiempo parcial, muchos de ellos mujeres, y se cuenta el tiempo dedicado al cuidado de un hijo.

Por último, mencionó la brecha salarial, que dijo que depende de la menor ocupación femenina, el 46%, y que hay más a tiempo parcial, pero que en 2011 se quedó en 17,6. "Hemos adoptado medidas, está funcionando, y el objetivo final es la remoción de los obstáculos que impiden a las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres", señaló, aunque reconoció que queda mucho por hacer.

Gil repuso que eso era "retorcer la realidad" y que el Gobierno de Rajoy había supuesto un retroceso. Por ejemplo, subrayó el aumento en la diferencia entre paro masculino y femenino de uno a cuatro puntos desde 2011, de lo que dedujo que la reforma laboral ha dejado fuera de la recuperación a las mujeres. Añadió que el 70% del empleo a tiempo parcial lo hacen mujeres, y que un trabajo de horas no merece tal nombre. Situó la brecha salarial en el 22% y en pensiones casi en el 40%, por lo que ser mujer y pensionista es "doble castigo".

El portavoz socialista dijo que España será una "democracia pequeña" si discrimina a la mitad de la población y le instó a "meterse a saco" en evitarlo, porque de lo contrario incumplirá la Ley de Igualdad, que interpretó que el PP no se toma en serio y va a "a rastras" con estos temas, yendo "20 ó 30 años atrás". Le reprochó no haber desarrollado el pacto de Estado contra la violencia de género y le urgió a anunciar o hacer "algo" y le acusó de ser ellos los "elitistas" y no la huelga del jueves.

En su réplica, Rajoy contestó que él si se cree y se toma muy en serio la igualdad y que lo que no ha aportado nada a la igualdad de género ha sido su intervención en el Senado. Le sugirió que mejor habría sido un planteamiento de cara al futuro o referirse a las brechas a las que él se había referido, porque con el paro femenino en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en condiciones de dar lecciones, mientras que las políticas de empleo del PP sí han funcionado. "Su discurso está enfrentado a quien es juez implacable, que es la realidad".

