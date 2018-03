The Pasadena Roof Orchestra lleva el swing al Teatro Cervantes con su Glenn Miller tribute

6/03/2018 - 17:04

The Pasadena Roof Orchestra llevará el swing al Teatro Cervantes de Málaga con su 'Glenn Miller tribute', un espectáculo que repasa el inmortal legado del músico de Iowa uniendo su sonido de sus metales, cuerdas y percusión a los juegos vocales de The Irresistible Andrews Sisters y las coreografías de Swing Time Jivers.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

La agrupación británica llega este miércoles a Málaga con su líder, el director y cantante Duncan Galloway, al frente para conducir al público a un viaje a la época dorada del género. Será a las 20.00 horas y el precio es de 25 a 56 euros, según han informado desde el Cervantes en un comunicado.

The Pasadena Roof Orchestra rinde tributo a este género y al considerado "rey del swing", interpretando los temas que marcaron una época, desde 'In the mood' y 'American patrol', hasta 'Chattanooga choo choo' o 'Moonlight serenade'.

La agrupación inglesa fue fundada por John Arthy en 1969 y desde entonces se ha especializado en el repertorio de la mejor música de las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado.

Con tal repertorio, integrado por centenares de temas de compositores como Glenn Miller, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin o Duke Ellington, ha viajado por los cinco continentes y ha actuado, entre otros muchos escenarios, en el Musikhalle de Hamburgo, el Berlin Philharmonic, el Queen Elizabeth Hall London, el National Concert House de Dublín o el Doelen de Rotterdam.

Sus espectáculos también incluyen orquestaciones de Ellington, Ray Noble y Fletcher Henderson; así como canciones que popularizaron 'crooners' como Fred Astaire, Bing Crosby y Al Bowlly.

The Pasadena Roof Orchestra ha grabado numerosos discos y sus interpretaciones se pueden escuchar en películas como 'The comedian harmonists', de Josef Vilsmaier, o 'Just a gigolo', cinta de 1980 protagonizada por David Bowie, Sydne Rome y Kim Novak y que contó con la última actuación de Marlene Dietrich.