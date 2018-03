El Instituto de Neurociencias de CyL celebra una nueva edición de la 'Semana Mundial del Cerebro' en Salamanca

6/03/2018 - 17:09

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) de la Universidad de Salamanca acogerá entre este viernes, 9 de marzo, y el día 17 una nueva edición de la 'Brain Awareness Week', la 'Semana Mundial del Cerebro'.

Según la Institución académica salmantina, se trata de una iniciativa de carácter global con más de 20 años de historia, impulsada desde la Dana Alliance for Brain Initiatives y la European Dana Alliance for the Brain, cuya finalidad es "poner en valor la investigación cerebral e informar a la sociedad sobre los últimos progresos en este ámbito".

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca (USAL), Susana Pérez, acompañada de la subdirectora del INCYL, Arantxa Tabernero; y los investigadores del INCYL y organizadores de la 'Semana Mundial del Cerebro', David Díaz, Verónica González y Ana Velasco, han presentado la programación de esta edición.

En esta ocasión, la iniciativa incluye varias actividades dirigidas a niños y adultos, que tendrán lugar del 12 al 14 de marzo, y el curso de formación específica 'Neurociencias: Jugando con Neuronas', que será impartido por los investigadores Eduardo Weruaga y David Díaz los días 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Las actividades abiertas comenzarán el día 12 de marzo, a las 16.30 horas, con una charla divulgativa titulada 'Cómo estudiamos el cerebro en el INCYL y la donación de cerebros en el BTN-INCYL', a cargo del profesor Manuel Javier Herrero.

Posteriormente, a las 17.30 horas, está programada una visita guiada a las instalaciones y laboratorios del INCYL. Y los días 13 y 14, a las 16.30 horas, habrá talleres de sensorialidad, seguidos a las 17.30 horas, de una 'Gymkana de los sentidos', dirigida a niños de seis a diez años.

El INCYL, en donde se llevarán a cabo todas las actividades de la 'Semana Mundial del Cerebro', es el encargado de promover, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica e Innovación, esta actividad en la Universidad de Salamanca, gracias al impulso de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) y a la iniciativa de cuatro de sus investigadores, Conchi Lillo, Ana Velasco, Verónica González y David Díaz.

Así, el Instituto se sumará a los esfuerzos de las sociedades científicas, las universidades, las agencias gubernamentales y otras organizaciones de todo el mundo, que durante esta semana desarrollan actividades de difusión para dar a conocer a la sociedad su labor en la investigación y los avances más punteros del campo, ha apuntado la USAL.