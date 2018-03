Rajoy urge al pdecat a formar gobierno "respetando la ley" para después "dialogar"

6/03/2018 - 17:00

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, urgió este martes al PDECat a formar ya Gobierno en Cataluña "con arreglo a lo que dicen las normas que rigen un Estado de Derecho y respetando las leyes", y prometió que después se abrirá a "dialogar".

Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al senador del PDECat Josep Lluís Cleries, que le preguntó si se decantará por el diálogo con el futuro Gobierno catalán o si optará por la vía del "intervencionismo".

"Pónganse de acuerdo, pero hagan un Gobierno con arreglo a lo que dicen las normas que rigen un Estado de Derecho y respetando la ley y una vez que sean capaces de hacer un Gobierno, que les toca a ustedes, que tienen también alguna responsabilidad, entonces habrá diálogo", demandó el jefe del Ejecutivo

En palabras de Rajoy, "la inmensa mayoría de la gente" anhela que se recupere la "normalidad" institucional, económica y social, algo que "pasa en estos momentos por formar un Gobierno". Eso sí, pidió "terminar con el espectáculo" y conformar un Ejecutivo autonómico que respete el Estado de Derecho, la ley y las decisiones de los tribunales, que "nos obligan a todos".

"Como le he dicho, nosotros no disponemos de los votos suficientes para ayudar a conformar un Gobierno, pero ustedes sí, háganlo", insistió el presidente del Gobierno. Si se siguen "las reglas del juego", prosiguió Rajoy, entonces podrá iniciarse un "compromiso con el diálogo" basado en "la lealtad institucional" y en el "respeto al marco jurídico que nos dimos entre todos".

Argumentó que "sin respeto a la ley, no hay ninguna legitimidad democrática" y que pretender lo contrario "es un disparate". "El intento de coacción no forma parte del diálogo y dialogar no es decirles a quien quieres que sea tu interlocutor que 'tienes que hacer esto sí o sí porque lo digo yo'", arguyó Rajoy.

Cleries afeó a Rajoy que ahora tenga "mucha prisa" en que haya un Govern en Cataluña cuando "hizo estar al Estado español diez meses sin Gobierno y no pasada nada". "¡Deje de esconderse detrás de los tribunales y de los porrazos!", le exigió.

Dicho esto, se quejó de que en España "se persigue y se encarcelan personas pacíficas por sus ideas" que "tendrían que estar en libertad" pero no lo están por la aprobación del artículo 155 "fuera de la Constitución". Denunció la "auténtica vergüenza democrática" de un Estado donde la democracia y la liberta de expresión están "amenazadas".

En esta situación, aseguró que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ni claudica ni se retira". "Le insto a que abandone la vía de la intervención, la represión, la violencia y la judialización ante una cuestión política como la catalana, que cambie de registro y asuma sus responsabilidades políticas", remachó el senador del PDECat.

