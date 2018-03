Una tesis defendida en la UPNA analiza el impacto positivo de la mejora de la eficiencia energética en la industria

6/03/2018 - 18:19

La mejora en el uso eficiente de la energía por parte de empresas y consumidores, así como la promoción de su ahorro, tiene un impacto positivo en la industria y en la economía, según se desprende de una tesis recientemente defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por la graduada en Administración y Dirección de Empresas Sofía Peña Vidondo.

La investigación 'Three essays on the economic analysis of energy efficiency' ha sido dirigida por Pablo Arocena Garro y Antonio Gómez Gómez-Plana, el primero de ellos del departamento de Gestión de Empresas de la UPNA y el segundo, del departamento de Economía también de la UPNA. La tesis obtuvo la máxima calificación: sobresaliente 'cum laude'.

El trabajo se ha desarrollado dentro del programa de doctorado en Economía, Dirección y Gestión 'Economics, Management and Organization' que tiene la UPNA junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de las Islas Baleares.

La investigación aborda el problema del excesivo consumo de energía y la importancia cada vez mayor que cobra para los gobiernos la necesidad de reducirlo, lo que constituye una preocupación no sólo desde el punto de vista medioambiental sino también económico (debido, entre otros aspectos, al aumento de los precios de la energía).

Este análisis, según detalla la investigadora, "es particularmente urgente en el caso de la economía española, que registra mayor intensidad energética y mayor tasa de dependencia en relación con los países vecinos, al tiempo que muestra un nivel cada vez mayor de emisiones de gases de efecto invernadero". Dichas preocupaciones, según explica, "se reflejan en los Planes de Acción de Eficiencia Energética Nacional sucesivamente aprobados (MITYC 2007, 2011)".

La autora ha estructurado su trabajo investigador en tres capítulos. El primero de ellos, se centra en el análisis de los componentes del cambio de la intensidad energética (la relación entre la energía consumida y el Producto Interior Bruto de un país) en la industria manufacturera española. El segundo, analiza los costes de la energía y la competitividad empresarial y el tercero y último, por su parte, se centra en las consecuencias que tendría la mejora de la productividad energética para la economía española.

En términos generales, los hallazgos de la investigación aseguran que el progreso técnico, el cambio en la combinación de insumos y la mejora en el nivel de eficiencia energética técnica son los factores que han contribuido a reducir la intensidad energética en la mayoría de las industrias analizadas. Por el contrario, el aumento en la escala de operaciones y el cambio en la distribución regional de la producción la han aumentado.

El análisis, según explica la autora de la tesis, "puede ayudar a la evaluación de la política industrial identificando las fuerzas motrices que contribuyen a disminuir la intensidad energética a nivel industrial y guiar a los responsables políticos en el diseño de medidas alternativas e incentivos para reducir aún más el consumo de energía en diferentes industrias". Es preciso señalar, no obstante, que las mismas medidas no son válidas para todo tipo de empresas, tal y como asevera Peña.

En lo referente a los costes de la energía y la competitividad empresarial, la tesis propone un marco para su evaluación comparativa. La propuesta, según destaca la investigadora, "es útil para que los gerentes evalúen el rendimiento energético de sus empresas en comparación con sus competidores directos y porque identifica la naturaleza y cuantifica la magnitud de las causas que están detrás de las diferencias en el coste de la energía". "Ello ayuda a aclarar las áreas de intervención de la administración para mejorar el rendimiento energético", añade.

En cuanto a las consecuencias que una mejora en la eficiencia energética tendría en la economía española, el modelo de simulación propuesto en la tesis muestra, entre otros aspectos, que una mejora del 5% en la eficiencia energética en los sectores productivos no energéticos daría como resultado una reducción real inferior al 5%, lo que indica un efecto rebote tanto en el consumo de energía como en de los hogares; señalando, así, la importancia de contemplar y estimar la magnitud del efecto de rebote, para considerar así la implementación de medidas para mitigarlo. Asimismo, se produce un impacto positivo en las diferentes variables macroeconómicas de la economía española.

Sofía Peña Vidondo es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UPNA y Máster en Management, Organization and Business Economics por las universidades Autónoma de Barcelona, Illes Balears y Pública de Navarra. Está en posesión, además, del Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Navarra y también ha recibido formación en emprendimiento por la Universidad de Mondragón.

Ha impartido docencia en la UPNA sobre Organización Industrial y Competencia Estratégica, Economía de la Empresa y Economía de las Organizaciones en los grados de Ingeniería y Administración y Dirección de Empresas. Además, ha hecho lo propio en el Colegio Oficial de Ingenieros de Navarra y en los cursos de verano de la UPNA, además de actuar como coordinadora en la edición 2016-17 del Programa Yuzz Navarra (actualmente programa Explorer) promovido por Banco Santander y realizado en la UPNA.

Como resultado de su investigación durante la tesis, ha publicado los artículos 'A decomposition of the energy intensity change in Spanish manufacturing' como capítulo del libro: Advances in Efficiency and Productivity, de la editorial Springer, y 'La eficiencia energética, el efecto rebote y el crecimiento económico' en la revista española Papeles de Energía, de la editorial Funcas. Ha asistido además de manera regular a congresos nacionales e internacionales, donde ha expuesto sus trabajos de investigación.