Expertos coinciden en la necesidad de hacer pedagogía sobre los beneficios energéticos de las viviendas

6/03/2018 - 18:56

Expertos del sector de la edificación han coincidido en la necesidad de "hacer pedagogía" para que los ciudadanos sean conscientes de lo beneficioso de mejorar el entorno energético de su vivienda.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así se ha puesto de manifiesto este martes en la presentación del estudio 'Adaptación del usuario a los edificios de consumo casi nulo-pasivos' elaborado por siete empresas y entidades lideres en el sector de la edificación --Passivhaus Consulting, ePower&Building, Roto Frank, Knauf Insulation, Griesser, Inn Solutions y Zehnder--.

El director de ePower&Building, Raúl Calleja, ha estado acompañado durante el acto por el director de Passivhaus Consulting, Luís A. Martínez; Andreu Maldonado, CEO de Inn Solutions; Frances Gimeno, director general para el Sur de Europa de Roto Frank; Oscar del Río, General Manager Iberia de Knauf Insulation; Arkaitz Aguirre de Juan, Gerente de Griesser España, y Josep Castellá, Director Técnico de Zehnder Group Iberia.

Calleja ha destacado que "la sostenibilidad es junto con la innovación y la tecnología uno de los ejes vertebradores de la próxima edición" de ePower&Building. Una convocatoria, que bajo el lema 'Transforming the way we build a green world' y ante la gran expectación despertada en el sector, espera superar las cifras registradas en 2016 y reunir a más de 1.600 empresas y a más de 80.000 profesionales, procedentes de 100 países.

Por su parte, el director de Passivhaus Consulting, Luis A. Martínez, ha resaltado que el estudio surge a partir del objetivo de conocer las "necesidades del usuario en materia de confort y habitabilidad de su hogar, y trasladarle las mejores propuestas". "Unas soluciones y productos de gran calidad que ya están disponibles, de la mano de los fabricantes", ha defendido.

En Europa, los hábitos sobre eficiencia energética en el hogar se llevan haciendo desde hace alrededor de doce años, pero no así en España, por lo que Martínez ha señalado la necesidad de hacer pedagogía en este terreno, "para que el ciudadano sea consciente de lo beneficioso de mejorar el entorno energético en su vivienda".

PROTAGONISMO DE LAS CASAS

En cuanto al estudio, en el que se ha tomado como universo a personas mayores de 30 años residentes en cualquier parte del territorio español, este recoge que "el usuario se concibe a sí mismo indisolublemente unido a su casa".

"La casa es un punto de partida a la que hay que complementar, ayudar --incluida aquí la ayuda económica-- bajo su misma responsabilidad de usuario. El clima se mantiene como elemento que gobierna la relación. El impacto del clima siempre va a superar la capacidad del usuario", recoge las conclusiones.

El estudio señala que la adaptación en el comportamiento consiste en utilizar "todos los hábitos adquiridos o nuevos posibles para dar respuesta al clima que se pretende mitigar". Se trata de "una batalla desigual".

En las nuevas casas con aprovechamiento del entorno, son usuario y vivienda "quienes responden al clima", por lo que se invierten los términos y es el edificio quien adquiere el rol protagonista. En este punto, según el documento, el usuario está mayoritariamente conforme con que la casa "tome protagonismo".