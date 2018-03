El pdecat reflexionará sobre qué hacer con la información "sustancial" que ha aportado el cni sobre el imán de ripoll

6/03/2018 - 18:45

El diputado del PDECat Jordi Xuclá avanzó este martes que su grupo abrirá un "periodo de reflexión" para saber qué hacer con la información "sustancial" que les ha trasladado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el imán de Ripoll.

Así lo trasladó al término de la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso del secretario de Estado director del CNI, Félix Sánz Roldán, para aclarar la relación de los servicios secretos con el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, líder de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils el pasado agosto.

"Debo guardar secreto y guardaré", dijo en reiteradas ocasiones Xuclá, si bien expresó que va a "abrir un periodo de reflexión" de lo que ha escuchado dentro de la comisión a puerta cerrada, porque "hay información sustancial trasladada de una forma absolutamente constructiva", después de que el director del CNI, según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, acompañara su explicación de una presentación con imágenes.

El diputado de la formación independentista aprovechó para lanzar la crítica de que director del CNI planteó comparecencia a petición propia el 18 de noviembre, una vez que se conoció que el imán de Ripoll tuvo contactos con los servicios secretos, pero esta comparecencia se ha realizado el 6 de marzo, por lo que criticó que debía de haberse "producido con más rapidez".

Antes de participar en la reunión de esta comisión a la que acuden los portavoces parlamentarios y tienen el deber de guardar silencio, Xuclá alertó sobre la situación en la que estaba: "Tengo la obligación de mantener el secreto de lo que se me informe pero no me puedo dividir en dos, a partir de lo que se cuente tengo derecho a pedir que en sede parlamentaria, en otras instancias y órganos de la Cámara, tengan conocimiento sobre los hechos", apuntó.

A su juicio, no se puede estar satisfecho de que hayan pasado seis meses y tres semanas desde los atentados en Barcelona y Cambrils y que el Parlamento no haya tenido ninguna comunicación del Gobierno sobre los hechos hasta hoy, y encima sea en una comisión a "puerta cerrada" en la que se tiene "la obligación de mantener el secreto de lo que se me informe".

