La abogada de ocho acusados de cortar la C-16 el 8 de noviembre confía en el archivo de la causa

7/03/2018 - 13:31

La abogada Anaïs Franquesa, que representa a ocho de los 16 vecinos de La Floresta --barrio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)-- acusados de desórdenes públicos por cortar el tráfico de la C-16 durante la huelga del pasado 8 de noviembre, convocada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, confía en que se archive la causa.

RUBÍ (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho a la salida de los juzgados después de que este miércoles hayan prestado declaración siete personas --la octava ha pedido el aplazamiento por motivos laborales-- y ha subrayado que los hechos "no son constitutivos de delito, era un acto de protesta, en un contexto de huelga general", y ha recordado que el corte duró poco más de una hora y se habilitó un espacio para la circulación de vehículos.

Asimismo, ha apuntado que la "identificación de los supuestos autores es muy débil" ya que, como ha dicho, se hizo por las matrículas de algunos coches aparcados en la zona donde se hizo la movilización.

Ha detallado que cuatro encausados se han acogido al derecho a no declarar y tres sí que lo han hecho, precisando que un caso "ha querido esclarecer que no tenía ninguna vinculación, porque no se había efectuado el cambio de nombre" de su turismo.

El próximo día 15 de marzo está prevista la segunda declaración de los ochos vecinos restantes, aunque Franquesa ha avanzado que es posible que se posponga por petición de la defensa.