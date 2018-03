Santisteve tilda de "paripé" el acuerdo de la mesa técnica del ICA e insta a Lambán al diálogo

7/03/2018 - 13:33

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha calificado de "paripé" el acuerdo de la mesa técnica sobre el Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) que se ha alcanzado este miércoles y al que no han asistido ni el Ayuntamiento de la capital aragonesa ni la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), que son las dos entidades más críticas con el impuesto.

"Es descorazonador y un brindis al sol el acuerdo con 10 puntos genéricos que revela que no se ha debatido ni técnica, ni políticamente y lo que argumentaba el Ayuntamiento para no estar era cierto, porque no hay voluntad de analizar el Plan de depuración del agua y si hubo pufos y las responsabilidades que cabe exigir a los que dilapidaron dinero público, por lo que entonces se hace un cierre en falso", ha relatado.

"Me preocupa que, y bajo apariencia de soluciones técnicas, se intenta aparentar que se ha llegado a un acuerdo cuando las entidades más críticas han dicho que era un paripé", ha abundado.

Santisteve le ha dicho al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que "sabe que tiene la puerta de este Ayuntamiento abierta al diálogo".

Asimismo, ha subrayado que "a la RAPA hay que hacerle caso porque representan el tejido asociativo, a los expertos en agua y el territorio que reivindica un trato justo en materia de depuración de agua".