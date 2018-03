El número de mujeres taxistas se ha doblado en los últimos diez años aunque en Madrid capital solo representan el 6%

7/03/2018 - 13:40

Muchas de ellas critican que aún hay machismo en el mundo del Taxi, tanto por parte de clientes como de compañeros

El número de mujeres taxistas se ha doblado en los últimos diez años en España, según la app mytaxi, aunque en la ciudad de Madrid solo representan un 6 por ciento del sector, 741 mujeres frente a 20.655 hombres.

Estos datos han sido proporcionados por la directora de marketing de la compañía, Sandra Sancho, que ha realizado una presentación para dar a conocer el "perfil de la mujer taxista", con motivo de la Semana Internacional de la Mujer, a la que han asistido alrededor de 30 trabajadoras del sector.

La principal conclusión del estudio, destacada por Sancho, es que un 42 por ciento de las mujeres encuestadas aseguran haber elegido la profesión por la libertad de horarios que ofrece.

Las taxistas asistentes han coincidido en este punto, en el que han señalado que, aunque la jornada habitual en el sector es de unas 12 horas, ellas son las dueñas de su propio negocio. "Muchas madres no pueden parar cuando su hijo se pone enfermo", ha señalado una madre soltera que ha afirmado que subirse a un taxi es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Por otro lado, el 29 por ciento de las taxistas encuestadas por mytaxi ha señalado que escogió la profesión por una motivación económica. Como una de las asistentes, de 55 años, que ha señalado que su sueldo es el único que entra a casa. Un 9 por ciento sostiene que han elegido la profesión por el "placer de conducir", el 8 por ciento por tradición familiar y el 6 por ciento por el trato por la gente.

La app de taxi ha señalado que aunque el sector es tradicionalmente masculino, en la última década se ha doblado el número de mujeres taxistas, aunque en el caso de la ciudad de Madrid, según datos del Ayuntamiento, solo 741 mujeres de 20.655 taxistas son mujeres, un 6 por ciento. En el caso de los taxistas usuarios de mytaxi, el porcentaje de mujeres alcanza el 13 por ciento, un dato muy superior a la media nacional, que es del 5 por ciento.

De la encuesta también se desprende que un 86,6 por ciento de las encuestadas procede de otros sectores, entre los que destacan el empleo de administrativa o comercial.

Asimismo, un 61 por ciento posee una licencia en propiedad, mientras que el 42 por ciento señala que la comparte con su pareja o un familiar. El 33 por ciento que indican que comparten la licencia con la pareja defiende que este hecho les facilita la conciliación familiar.

El perfil de la taxista es el de una mujer de 44 años, y el 50 por ciento están casadas y el 71 por ciento tiene hijos. Mayoritariamente todas cuentan con formación y estudios, concretamente el 30 por ciento ha estudiado bachillerato, el 25 por ciento formación profesional, el 28 por ciento educación general básica y un 15 por ciento estudios universitarios.

"HAY HOMBRES QUE ME PARAN Y CUANDO ME VEN SE BAJAN"

Tras la intervención de Sancho se ha abierto una fase de debate, que según ha ido avanzando se ha vuelto más distendida. Uno de los temas recurrentes y que ha generado momentos acalorados ha sido el del machismo en el mundo del Taxi, sobre todo por parte de los clientes.

"Hay hombres que me paran y cuando me ven se bajan", ha comentado una de las participantes, y otra ha secundado su afirmación exponiendo una situación en la que un cliente le dijo justo antes de bajarse que lo hacía por "no pasar un viaje incómodo".

Las participantes han explicado que especialmente las malas experiencias suceden por la noche, cuando muchos de los clientes llevan "algunas copas". "Hay veces que me ven, una mujer joven, y no pueden evitar comentarlo entre risas", ha señalado una taxista, que se ha preguntado indignada "qué tiene de raro ver una mujer taxista en el año 2018".

"No nos molesta que nos den conversación, de hecho está bien", ha comentado otra, que, no obstante ha querido dejar claro que la relación con los clientes tiene que ser cordial, pero no "de ligue".

Muchas de las taxistas de Madrid han coincidido en destacar que por las noches hay muchos clientes que no se suben a sus taxis porque se avergüenzan de indicarles su destino: principalmente lugares donde se ejerce la prostitución.

Antes del debate, María, que afirma llevar más 10 años en el sector, ha admitido en declaraciones a los medios que en el mundo del Taxi hay igualdad con respecto al salario y las condiciones, porque está regulado, pero ha asegurado que sigue habiendo desigualdad en otros aspectos, como la nula presencia de mujeres en las directivas de las asociaciones del sector.

También ha señalado que las mujeres taxistas tienen problemas a la hora de desarrollar su trabajo, sobre todo en el ámbito de la higiene personal. "En Madrid una mujer no puede parar en el centro de Madrid para hacer frente a necesidades que las mujeres tienen todos los meses", ha lamentado.

Este "machismo del siglo XXI" es uno de los principales puntos negativos que han apuntado las taxistas, aunque todas han afirmado sentirse orgullosas de su trabajo. "Si no esto sería un infierno", ha comentado una, entre risas.

Sobre si aconsejarían a sus hijas dedicarse al Taxi ha habido disparidad de opiniones. Una de ellas ha mantenido que preferiría que se dedicará a otra profesión, como médico, mientras que una compañera ha comentado que cuando su hija suspende le advierte que como no estudié la meterá en el Taxi. "Que sea taxista, como su madre, no tiene nada de malo", ha defendido.